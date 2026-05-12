El Numancia y el espíritu del 97

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia regresa este miércoles a los entrenamientos con el objetivo puesto en el reto de ganar por dos goles o más el domingo en el Municipal de Sa Pobla. Los rojillos deberán apelar al espíritu del 97, el año en el que se logró el ascenso a Segunda División, para superar una eliminatoria que se ha puesto cuesta arriba tras el resultado de Los Pajaritos.

Cuesta arriba, difícil o complejo no quiere decir imposible. El equipo de Ángel Rodríguez, que en la primera parte de Los Pajaritos no fue inferior al Poblense pero tuvo un despiste de marca en la segunda, necesita ganar de dos goles o más para superar ronda ante un rival que, es cierto, los goles que han encajado esta temporada como local se cuentan casi con los dedos de una mano. El Numancia no ha sido este curso un equipo muy goleador y fuera de casa sus números contrastan con los firmados, por ejemplo, la temporada pasada. Aún así son seis las veces en las que el equipo ha ganado por más de dos goles de diferencia este curso, casi todas ellas en Los Pajaritos, demostrando en cualquier caso que, si la fortuna acompaña de cara al gol, tiene opciones de remontar la eliminatoria.

Un ejemplo de ello se vivió en la jornada 14 de competición cuando el equipo se impuso por 0-3 en O Couto ante el UD Ourense con dos goles de Jony y uno de Hugo Matos, más allá de las diferencias que pueda haber entre el equipo gallego, fútbol de toque y más abierto, que el balear, que no parece que pierda la concentración defensiva en su campo. Igualmente el grupo que maneja Ángel Rodríguez se impuso por 0-3 al Sámano en el tramo final de fase regular, tres puntos ante un rival ya descendido que nada tiene que ver con la situación del Poblense.

Ya en Los Pajaritos, el Numancia ha sido igualmente capaz de ganar por más de dos goles en otros cuatro partidos. En la jornada 7 superaba por 3-1 al Salamanca UDS con tantos de Jony y Héctor Peña en un choque en el que lo charros anotaban en el descuento. Dos jornadas más tarde se reponía al tanto inicial de Valladolid Promesas y vencía por 3-1 a los albivioletas con tantos de Cristian Delgado y Bonilla. En la jornada 13, los rojillos superaban igualmente por 3-1 al Langreo en un compromiso en el que tenía que remar igualmente contracorriente al adelantarse el equipo gallego en el marcador. El otro resultado en el que los rojillos ganaron por dos goles o más esta temporada se vivió en Copa del Rey cuando se superaba al Arenas de Getxo por 3-0 con goles de Bonilla, Jony y Juancho.