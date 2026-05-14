El Numancia pasa al ataque

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Al altaque. Ese debe ser el planteamiento del C.D. Numancia para el partido de ese domingo en San Pobla si quiere eliminar al Poblense y alcanzar la final del play off de ascenso. Y es que necesita ganar con dos goles de ventaja para seguir vivo en su objetivo de alcanzar la Primera Federación. La mejor versión de jugadores como Jony, Juancho, Héctor Peña y Álex Gil se antoja fundamental para tener opciones de superar la eliminatoria.

Ganar y hacerlo con dos goles de renta es el reto mayúsculo de este Numancia para pasar de ronda y dejar en la cuneta al Poblense. Una empresa nada sencilla ya que los sorianos voverán a encontrarse con un rival en el que el bloque prima sobre las individualidades. Un Poblense que, además, en su campo sólo ha perdido un partido liguero en lo que va de temporada, concretamente ante el Reus a mediados del pasado mes de marzo.

El Numancia lo tiene que intentar y no le quedará otra que ser ofensivo si quiere voltear la eliminatoria. El 0-1 no le da la clasificación ya que con este resultado en la vuelta pasaría el Poblense al tener una mejor clasificación en la Liga regular al haber sido tercero en el Grupo 3, por la cuarta plaza ocupada por los sorianos. Hay que recordar que en el play off no hay tanda de penaltis y si acaba la prórroga con 0-1 para el Numancia el pasaporte para la final sería del Poblense.

Un once ofensivo en el que Ángel Rodríguez tiene que poner todo su arsenal sobre el terreno de juego. Futbolistas como Jony, Juancho, Héctor Peña y Álex Gil tienen que dar un paso hacia adelante para poner en jaque a la defensa balear. En la ida el único que estuvo a la altura de los esperado fue Juancho, especialmente en la primera parte. El colombiano fue el mejor del Numancia y en los primeros 45 minutos por sus botas pasó todo el juego ofensivo de los rojillos. Héctor Peña por la banda derecha y Álex Gil por la izquierda pasaron de puntillas en Los Pajaritos y en Sa Pobla tienen que mejorar su rendimiento. Jony apenas participó en el juego ya que no le llegaron balones claros en el vértice del ataque.

Jony marcó el curso pasado trece tantos, once en la Liga regular y dos en las semifinales del play off de ascenso ante el Getafe B. En la presente campaña suma catorce dianas en Liga y otras dos más en la Copa del Rey en las eliminatorias contra el Arenas de Getxo y el Mallorca. Dieciséis goles en total que espera dejar atrás en el partido de este domingo contra el Poblense.

El Numancia echaba de menos la aportación anotadora de Jony durante el tiempo que estuvo lesionado. Sin un delantero de garantías, la recuperación de Jony se necesitaba como 'agua de mayo' para la recta final del campeonato. Jony se lesionaba el pasado 25 de enero en el aductor izquierdo en los primeros compases de la segunda parte del encuentro ante la Gimnástica Segoviana. Este contratiempo obligaba al ariete a perderse los compromisos ante Lealtad, Salamanca, Ourense y Deportivo Fabril. Con motivo de la visita del Burgos B a Los Pajaritos regresaba al césped para disputar el último cuarto de hora del choque ante el filial burgalés.

Revulsivos

Mirando al banquillo, el principal revulsivo que puede encontrar Ángel Rodríguez en San Pobla a lo largo del partido es el de Álex Escardó. El andaluz entraba en la lista de convocados el pasado domingo después de superar una lesión en el gemelo e incluso llegó a salta al terreno de juego en la recta final del choque. Escardó fue uno de los refuerzos de invierno para marcar las diferencias y en esta final ante el Poblense tendría una buena oportunidad para reivindicarse. Otras alternativas ofensivas que podrían salir desde el banquillo son Pablo Álvarez, Hugo Matos o Dani García.