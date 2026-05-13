Las peñas del Numancia (casi) coinciden en que se puede eliminar al Poblense: "Hay que salir a morir"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Entre las peñas del C.D. Numancia prácticamente hay unanimidad y ven a su equipo con posibilidades de darle la vuelta a la eliminatoria ante el Poblense y acceder a la final por el ascenso a Primera Federación. Eso sí, espera un "planteamiento ofensivo" por parte de Ángel Rodríguez y que los futbolistas lo den todo en San Pobla. "Tenemos que salir a morir". Menos optimismo llega desde la Peña Numantina de Barcelona, que a través de su presidente, David Barrio, recela de una clasificación "muy complicada".

El Numancia necesita ganar de dos goles de diferencia al Poblense para meterse en la final del play off y el domingo en San Pobla buscará la remontada. La afición confían en sus colores y desde la Peña Numancia 2023 las dosis de optimismo van creciendo con el transcurso de la semana. "Conforme pasan los días soy más optimista", comentaba su presidente, Iván González, que el domingo estará en Mallorca para animar desde la grada a los rojillos. "Los aficionados tenemos que creer en que es posible y los jugadores también".

Antonio Reglero, presidente de la Peña Amigos del Numancia, reconoce que "es complicado, pero mantengo la esperanza de que marquen un par de goles. Espero y deseo que superemos la eliminatoria". El 25 aniversario de la peña lo esperan festejar con el salto de categoría, aunque quieren ir paso a paso y el primer reto es superar una semifinal que se puso muy cuesta arriba tras el 0-1 del pasado domingo en Los Pajaritos.

Los anfitriones de la Peña Numantina de Mallorca, con José Luis Muñoz a la cabeza como presidente, estarán en la grada del Municipal de Sa Pobla "para ver la clasificación del equipo. Somos optimistas y no es un imposible meterle dos goles al Poblense". Muñoz espera la mejor versión de los suyos y en eses sentido la confianza no es al cien por cien porque "han sido muy irregulares durante la temporada. Hay que ver cómo responde el equipo y ver qué día tiene. El apoyo lo van a tener desde la grada".

También llega el optimismo desde Logroño con Alejandro Ruiz como máximo responsable de la Peña Numantina de La Rioja. "El partido de ida nos dejó a todos un poco fríos con una derrota que no merecimos. Pero la esperanza no la perdemos y desde la distancia les vamos a animar todo lo que podamos".

La Peña Moronesa, con su presidente Santiago Lafuente, tal vez es la más optimista en el reto del Numancia de lograr el billete para la final. "Si marcamos pronto está hecho", afirma. Y es que Santiago vio muy injusto el 0-1 de la ida porque la primera parte "debió acabar con 2-0 a nuestro favor. Se perdonaron dos ocasiones muy claras. Si nos ponemos pronto con 0-1 les trasladamos la presión al Poblense".

Los recelos llegan desde la Ciudad Condal a través de David Barrio, como cabeza visible de la Peña Numantina de Barcelona. "En la peña hay de todo, pero personalmente soy bastante pesimista. No es imposible, pero es muy complicado". El argumento de Barrio se basa en la fiabilidad defensiva del Poblense: "Defienden bien y sólo han encajado siete goles esta temporada en casa. Además tienen la ventaja de haber quedado mejor en la clasificación de la Liga regular". El presidente desconfía del rendimiento ofensivo de los sorianos e indica que "no me imagino al Numancia ganando por más de un gol. Daría uno 80% de posibilidades de clasificación al Poblense y 20% al Numancia. Ojalá me equivoque y nos metamos en la final".

Los peñistas quieren ver al mejor Numancia de la temporada en el momento álgido de la misma y esperar un "planteamiento muy diferente al de la ida. No queda otra que ser ofensivos y salir a morir desde el primer minuto", señalaba Iván González. El de la Peña Numancia 2023 apostaría por cambios en el once inicial y apunta a dos jugadores que deberían ser titulares: "Cristian Delgado y De Frutos tienen que jugar. Un partido en el que tienen que estar los futbolistas con más carácter".

"Desde el primero minutos tenemos que salir a morder y claro que espero un Numancia muy ofensivo porque hay que marcar dos goles", insiste Antonio Reglero. Es este sentido, Santiago Lafuente no duda de que "vamos a salir a por todas desde el principio".