Jony y Juancho, los mejores numantinos de la temporada para la Asociación de Donantes de Sangre de Soria

Entrega de los premios a Juancho y a Jony en el campo de Los Pajaritos.C.D. Numancia

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Jony y Juancho han sido elegidos como los mejores jugadores del C.D. Numancia de la presente temporada por la Asociación de Donantes de Sangre de Soria. Los dos atacantes fueron reconocidos en un acto que tuvo lugar en las instalaciones de Los Pajaritos. La asociación lleva dando estos premios desde hace 18 años.

Jony es el máximo goleador del Numancia en la presente campaña con un total de 16 tantos, 13 en la competición liguera y tres en la Copa del Rey. El riojano es la referencia ofensiva de los rojillos.

Juancho, por su parte, está siendo pieza fundamental en el equipo entrenado por Ángel Rodríguez desde su posición en la mediapunta o en banda.