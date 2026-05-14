El Numancia mantiene sus jornadas de captación de fútbol femenino

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia sigue realizando jornadas de captación de fútbol femenino para sus categorías de cara a la temporada 26-27. Esas jornadas, que se vienen desarrollando desde finales de mayo, continúan esta tarde 14 de mayo en la Ciudad Deportiva de 19.30 a 21.15 horas, pruebas que repetirán igualmente en ese mismo horario el martes y jueves de la próxima semana. Las interesadas puede obtener más información sobre la mismas en el teléfono 696487184.