Un árbitro debutante en Segunda RFEF le pitará al Numancia en el partido decisivo ante el Poblense

Alejandro Noguera, en el centro de la Imagen, pitará al Numancia en San Pobla.UCAM Murcia

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El jiennense Alejandro Noguera Moreno, debutante esta temporada en Segunda Federación, será el encargado de pitar el partido del domingo a las 12.00 horas en el que el C.D. Numancia se jugará ante el Poblense pasar a la final del play off de ascenso a Primera Federación.

Noguera Moreno estará asistido en las bandas por Jesús Molina y Guillermo Castaño, a quienes también le acompañará Carlos Castell, como oficial informador. El trencilla, natural de Jaén disfruta de su primera temporada en la categoría en la que ha pitado 15 encuentros hasta la fecha.

A lo largo de este temporada ha enseñado 72 tarjetas amarillas y dos cartulinas rojas. El andaluz ha señalado un total de tres penaltis.