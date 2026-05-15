Ángel Rodríguez ve al Numancia "muy entero mental y físicamente" para remontar en Sa Pobla

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Ángel Rodríguez está convencido de la clasificación para la final del play off de ascenso y para remontar en Sa Pobla el 0-1 de Los Pajaritos ve al C.D. Numancia "muy entero tanto metal como físicamente". El entrenador rojillo no firma la prórroga ante el Poblense y, aunque su equipo tiene que marcar dos goles, descarta que la vuelta de este domingo se convierta en un enfrentamiento "alocado". Espera "la mejor versión de los suyos", especialmente de la "gente de arriba".

"Llegamos bien, motivados y con entereza mental y física para resarcirnos de la derrota en Soria. El equipo tiene ganas de revancha". Declaración de intenciones de Ángel Rodríguez en la comparecencia de prensa en la que analizaba la semifinal por el ascenso Primera Federación ante el Poblense.

El míster numantino reconoce que en el duelo decisivo de Sa Pobla "va a ser determinante todo ante un rival que se siente cómodo defendiendo y apretando hacia adelante". El Numancia tiene que marcar dos goles para clasificarse y lo que debe de evitar es encajar ante los baleares. "Tenemos que conceder muy poco y para ello debemos estar seguros en defensa y tener más protagonismo con el balón", comentaba el leonés.

Marcarle dos goles al Poblense no es un imposible, aunque a tenor de los datos de los mallorquines como locales la empresa se antoja exigente. "Es un equipo jodido en casa. Pero estos es fútbol y si queremos pasar debemos ofrecer nuestra mejor versión", indicaba el técnico, quien añadía que "este tipo de partidos hay que saberlos jugar porque la realidad es que la eliminatoria está igualada. El Poblense sólo ha recibido siete tantos ante sus aficionados en la presente temporada, con una sola derrota liguera a sus espaldas.

Ángel Rodríguez, que no firmaría llegar al tiempo extra de prórroga tras cumplirse los 90m minutos reglamentarios, explicaba que "lo que nos interesa es ponernos por delante en el marcador". ¿Un partido de ida y vuelta en San Pobla? El preparador numantino descarta cualquier tipo de ansiedad o precipitación. "Tenemos que buscar el prime gol con orden, no de manera alocada. Un encuentro alocado, a pecho descubierto, no es lo más interesante".

El entrenador aseguraba que "tengo ganas de que llegue el domingo a las 12" y desvelaba que la última charla con los jugadores "me ha dejado tranquilo. Estoy sorprendido gratamente porque veo al equipo muy involucrado. Veo futbolistas con hambre que va a ir con el cuchillo entre los dientes".