Ángel Rodríguez dice que al Numancia "le ha faltado efectividad" para no caer eliminado

Publicado por Área 11 Sa Pobla Creado: Actualizado:

Ángel Rodríguez, por su parte, lamentaba el desenlace de la eliminatoria sobre todo porque, aseguraba el técnico, "creo que hemos competido la eliminatoria bien. En casa no deberíamos haber perdido y hoy (por el partido en Sa Pobla) creo que tampoco". El entrenador del C.D. Numancia continuaba analizando el choque de vuelta: "Hemos llevado el peso del partido, hemos estado muy bien con balón en muchos tramos del partido, nos ha faltado un poco de efectividad en las últimas acciones y en algún remate que hemos tenido no hemos estado afortunados. Al final estas eliminatorias se decantan en balances muy apretados, muy justos, y se ha decantado del lado del Poblense".

Aseguraba el técnico numantino que la clave para que la eliminatoria se hubiese decantado precisamente del lado de los mallorquines había sido "la efectividad en las áreas. En el primer disparo en Soria hacen gol, primera acción en Sa Pobla hacen gol, eso al final merma bastante y ayuda mucho al equipo que va por delante en el marcador".

Ángel Rodríguez e insistía en que "nosotros hemos llevado el peso del partido. El encuentro se les ha puesto fácil cuando se han puesto por delante en el marcador, pero luego con el 1-1 hemos tenido alguna opción más, pero no hemos sido capaces de hacer gol y el 2-1 final es consecuencia de que el equipo tiene que irse arriba a darle la vuelta a la eliminatoria y ellos con un disparo de larga distancia hacen gol. Insisto, mucha efectividad para lo que han hecho".

Óscar Troya: "El Poblense ha tenido mucho cierto"

Óscar Troya, entrenador del Poblense, estaba más que satisfecho con el pase a la final de los suyos y, sobre todo, "con el trabajo que han hecho mis jugadores, que al final son los principales protagonistas. Estar en la final es lo mejor que te puede pasar si no acabas primero, y ahí estamos".

Respecto al encuentro ante el Numancia, Troya comentaba que "creo que hemos planteado el partido a ganar, ya habíamos avisado durante la semana que no podíamos jugar con el partido de ida. Nosotros somos muy buenos cuando vamos a todo lo que nos da y buscamos la victoria. Aún así, sabíamos que el partido se podía romper, se ha roto en momentos determinados, pero hemos tenido muchísimo acierto, que al final es lo que cuenta" y reconocía que "quitarle el balón al Numancia es difícil, y creo que los dos partido se han desarrollado dentro de una dinámica que habíamos previsto, y a veces te sale y a veces no".