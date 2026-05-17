El Numancia vuelve a fracasar en el play off de ascenso tras una nueva derrota ante el Poblense (2-1)

El Numancia volvía a perder ante el Poblense y no estará en la final por el ascenso, en la imagen la impotencia de Jony.Área 11

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia vuelve a fracasar en el play off de ascenso a Primera Federación con una nueva derrota ante el Poblense y una temporada más seguirá en Segunda. El gol de penalti de Jony cuando quedaba media hora de encuentro dio esperanzas a un equipo rojillo que vio como se esfumaba la ilusión con el 2-1 de Aitor Pons a tres minutos para el final. El Numancia estaba eliminado y el Poblense se metía en la final de la promoción.

Ángel Rodríguez dio continuidad al once inicial del encuentro de ida de la semifinal ante el Poblense para apostar por un 4-2-3-1 en búsqueda dela remontada. Un Numancia sin cambios respecto a la semana pasada con Iván Martínez en la portería; Alain García, Carlos Gutiérrez, Olivera y Fermín formaron en la línea defensiva; Moustapha y Buyla estuvieron en el doble pivote; con Héctor Peña, Juancho y Álex Gil en la línea de tres por detrás de Jony, que seguía siendo el hombre más adelantado de los rojillos.

El partido no pudo arrancar con peores noticias para el Numancia ya que a los seis minutos marcaba el Poblense para poner la clasificación muy cuesta arriba para los sorianos. La eterna canción en las filas numantinas esta temporada ya que un error defensivo propiciaba el gol del rival. Un balón frontal que despejaba mal Olivera, un mal marcaje de Fermín y Marco, el goleador de los baleares en Los Pajaritos, abría el marcador en San Pobla.

La semifinal se le ponía más que difícil a un Numancia que para empatar la eliminatoria e irse a la prórroga tenía que marcar dos goles a un Poblense que en toda la temporada había encajado siete como local.

El Numancia había comenzado con ritmo el encuentro, aunque el gol fue un jarro de agua fría del que bien pudo recuperarse pasado el cuarto de hora cuando Jony fallaba un gol cantando tras un centro medio de Alain García. El delantero riojano remataba de cabeza fuera libre de marca y con todo a su favor para empatar el choque. Una de esas ocasiones que Jony no suele perdonar, pero que en esta ocasión se le marchaba rozando el poste izquierdo de Sabater.

No brillaba el Numancia, aunque le ponía ganas para neutralizar la ventaja local con lllegadas y centros por las bandas, especialmente por la derecha que ocupaba Héctor Peña. El Poblense estaba bien pertrechado en defensa y buscaba las salidas rápidas para hacer daño, aunque la zaga soriana apenas sufría agobios.

Buyla, tal vez el mejor jugador del Numancia en la primera parte de Sa Pobla, tuvo cerca el empate pero si potente disparo encontraba respuesta en el portero mallorquín. Se llegaba a la media hora de huego y hasta el descanso pocas cosas que contar en una y otra área. El Numancia lo intentaba con más corazón que cabeza y el Poblense seguía a lo suyo, a defender con orden y a morder en el centro del campo para no dejar pensar a su rival. Una buena combinación de los locales en ataque era finalizada por acierto por Peñafort con un chut que se marchaba demasiado alto. Era la recta final de un primer acto en el que los sorianos estaban pagando muy caro su enésimo error defensivo de este curso.

El Numancia tenía que marcar dos goles para forzar la prórroga en una segunda parte que comenzaba con un disparo de Buyla que se marchaba desviado. El guión del encuentro era el mismo con un equipo soriano al que le faltaban ideas, pero que lo ponía todo sobre el césped. Los de Ángel Rodríguez se metían en la eliminatoria con el tanto de penalti cometido por Peñafort a Moustapha que convertía Jony. Era el empate a uno y quedaba media hora para que el Numancia anotase otro gol y buscar el billete para la final en la prórroga.

Ángel Rodríguez dio entrada a Escardó y a Bonilla por Héctor Peña y Fermín y los numantinos daban un paso adelante. Buenos minutos de Escardó y mordiente en ataque que estuvieron cerca de tener premio. Una jugada del mediapunta andaluz obligaba a emplearse a fondo a Sabater cuando Jony ya se frotaba las manos para rematar a puerta vacía.

El Numancia lo seguía intentando y para entonces Ángel Rodríguez ya quemaba todas las naves dando entrada a jugadores como Dani García y Hugo Matos. Precisamente Dani García tuvo en sus botas el 1-2 tras un centro de Bonilla que no acertaba a rematar el atacante al estar encimado por un rival.

Se agotaba el tiempo y el Poblense, agazapado atrás, esperaba dar la puntilla, que llegaba a tres minutos para el final con un buen gol de Aitor Pons de disparo cruzado ante el que no podía hacer nada Iván Martínez. El Numancia estaba eliminado y en Sa Pobla celebraban la clasificación.