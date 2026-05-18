Suspenso rotundo para el Numancia

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

'Lo que mal empieza, mal acaba'. Refrán popular español que perfectamente se podría aplicar a la temporada del C.D. Numancia, que precipitadamente finalizaba el domingo con la eliminación a manos del Poblense del play off de ascenso a Primera Federación. Suspenso rotundo para un equipo que fijaba su objetivo en subir directamente como campeón del Grupo 1 y que a duras penas se metía en la promoción. Un nuevo fracaso en el proyecto de un club que seguirá en Segunda Federación por cuarta campaña seguida.

El Numancia ha completado la que ha sido la peor temporada de las tres últimas en Segunda Federación. En las dos anteriores se llegaba a la final por el ascenso -trucando sobre la bocina ante Yeclano y Teruel- y en la que acaba de terminar el equipo quedaba KO en las semifinales ante un rival que contaba con un presupuesto de 375.000 euros por los 2.800.000 de la entidad soriana.

Un curso para olvidar en el que el Numancia en ningún momento ocupó el ansiado liderato que daba al final de la Liga el salto directo a Primera Federación. La mejor posición de los rojillos fue la segunda plaza a la finalización de la jornada decimocuarta tras ganar 0-3 en Ourense. Tuvo la oportunidad de ser líder en la decimoquinta, aunque la derrota en Los Pajaritos a manos del Deportivo Fabril le privó esa posibilidad.

La desastrosa racha con la que se finalizó 2025 y el mal inicio de 2026 hicieron ver al Numancia que el ascenso directo era un imposible y el objetivo de ser primero pasaba a mejor vida. Quedaba el cartucho de la promoción de ascenso. Un play off que no se lograba hasta la última jornada cuando se ganaba por la mínima al Marino de Luanco en Los Pajaritos.

Una temporada demasiado irregular del Numancia y en la que llama la atención el hecho de que sólo en nueve de las 34 jornadas haya estado ocupando puestos de play off de ascenso.

El arranque del curso ya fue con dudas después de una mala pretemporada con Abel Segovia a los mandos del banquillo. El entrenador sevillano duró en el cargo seis jornadas tras un balance negativo de dos victorias, dos derrotas y dos empates. El elegido para tomar el relevo fue Ángel Rodríguez y los primeros partidos del leonés como míster rojillo fueron ilusionantes al conseguir tres victorias seguidas ante Salamanca, Marino de Luanco y Valladolid Promesas. Era la jornada novena y el Numancia por primera vez se metía en el play off como quinto clasificado.

El Numancia ilusionaba y el tope de optimismo llegaba el 7 de diciembre cuando se goleaba al Ourense en O Couto. La mejor versión de los sorianos llegaba en la capital gallega y nada hacía pensar en la curva descendente que vendría en la recta final de 2025 al perder contra Deportivo Fabril y Atlético Astorga.

Para entonces el Numancia ya se había caído de los puestos de play off y el pésimo inicio de 2026 le condenó a estar fuera de la promoción durante nada menos que 16 jornadas. El Numancia no regresaba a la zona de play off hasta la jornada 32 cuando goleaba 0-3 al colista y ya descendido Sámano. El empate en Langreo y la victoria ante el Marino salvaban de momento una temporada en la que el Numancia no ha dado la talla en la semifinal de la promoción.