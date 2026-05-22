Las peñas oficiales del Numancia le piden a Patricio de Pedro que siga como presidente

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

La mayoría de las peñas oficiales del C.D. Numancia desean que Patricio de Pedro siga siendo el presidente de la entidad. Algunas de ellas, de forma directa a través de comunicados en redes sociales, así lo han transmitido públicamente. Otras que no han emitido aún ese comunicado lo harán próximamente en ese sentido.

El presidente rojillo emitía el pasado miércoles un comunicado en el que admitía que la ilusión se mantenía «intacta», pero matizaba que la «hostilidad constante a nivel personal», que había sufrido había hecho «mella», en su persona dándose un tiempo de reflexión para tomar una decisión al señalar que «hasta que se tome una decisión definitiva, seguimos trabajando día a día», y pidiendo que, independientemente de la decisión que tome, ésta sea respetada.

Ante este comunicado, las peñas oficiales del Numancia, la mayoría de ellas, han reaccionado solicitando al rector del club rojillo que siga al frente de la entidad. Se trata de la postura oficial de las peñas que, en cualquier caso, implican que todos los pertenecientes a la misma estén de acuerdo. Las peñas entienden que Patricio de Pedro ha cometido errores pero añaden que también aciertos y no están de acuerdo con aquellas críticas que implican ataques personales o faltas de respeto. En el trasfondo subyace también el temor a qué pasará si al frente del C.D. Numancia llega una persona ajena a Soria.

La Peña Numantina de Barcelona, compartido por la Peña Numantina de Mallorca, se ha emitido un comunicado dirigido directamente a Patricio de Pedro en el que uno de sus últimos párrafos reza así: «Le animamos sinceramente a seguir al frente del club ya que consideramos su figura una pieza fundamental para el presente y futuro del Numancia». En dicho comunicado se agradece el trabajo realizado hasta ahora, un esfuerzo y trabajo diario que «no han pasado desapercibidos para quienes seguimos al Numancia con pasión». «Entendemos que la responsabilidad de liderar un club como en nuestro no es sencilla, y que a veces se atraviesan momentos de duda. Precisamente por eso queremos transmitirle todo nuestro apoyo», continúa.

El Frente Rojillo, con 300 socios, no ha emitido aún un comunicado pero está trabajando en uno que va en este sentido, pedir a Patricio de Pedro que siga al frente de la nave numantina. «Vamos a emitir un comunicado en el que le pedimos que siga trabajando, que se quede», expresa el presidente de la peña, César Martínez. «Creo que se han cometido errores, pero también se han realizado cosas bien. Se puede criticar pero no faltar al respeto. Esta temporada he discutido con alguno que estaba a mi lado por eso», añade el presidente del Frente Rojillo. César Martínez señala que ha mantenido contactos con otras peñas como la Peña Moronesa o Amigos de Numancia y el sentir de las mismas va en este sentido.

A nivel particular, el presidente de la Peña Numancia 2023, Iván González, ya se ha pronunciado y señala que, tras consultar a los socios de su peña, el sentir general era que «siga Patricio». «Abogaría por que siguiera. La mayoría de los socios sí quieren que siga», añade.

Iván González entiende la postura del mandatario rojillo ya que «cuando se pasa de la crítica al insulto», delante de la familia se traspasa una línea que hay porqué soportar. «Entiendo que esté pensando en echarse a un lado», apunta ya que todo el mundo puede entender las críticas pero no los insultos. «Cuando se llega al insulto se pierde la razón», indica Iván González quien no esconde que también le gustaría que al frente de la nave numantina hubiera alguien de Soria que conociera a la entidad, un riesgo que se corre de no ser así en el caso de que Patricio de Pedro opte por abandonar la presidencia del Numancia.