La afición del Numancia pide renovar a Jony, Iván Martínez, Juancho y De Frutos en una encuesta con mucho 'suspenso'

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

La encuesta de Heraldo-Diario de Soria a la afición del CD Numancia ya tiene resultados. La pregunta era sencilla: "¿Qué jugadores del CD Numancia quieres que sigan la próxima temporada?". Las respuestas dejan mucho que analizar tras una temporada -y van tres seguidas- en las que el equipo ha caído en la promoción de ascenso sin lograr el premio. Los cuatro más 'deseados' son Jony (delantero), Iván Martínez (portero), Juancho (entre centrocampista ofensivo y mediapunta) y De Frutos (defensa). Son los únicos que han recibido votos de más de la mitad de los participantes.

En total han participado 600 seguidores del CD Numancia que han emitido un total de 3.636 votos, dado que se podían marcar tantos futbolistas como se considerase. Esto supone que cada aficionado ha votado de media por la continuidad de 6,01 jugadores. Sobre una plantilla de 26, queda claro que no 'aprueban' ni para conformar un 11 titular tras la temporada 2025-2026.

Hay casos concretos que llaman la atención, por ejemplo entre los 'veteranos' del CD Numancia. Hace dos años (temporada 2023-2024) este medio planteó la misma pregunta y Óscar de Frutos fue el segundo jugador más votado para que continuase en el equipo. En esta ocasión ha quedado cuarto y sigue siendo uno de los preferidos por el aficionado rojillo.

Bonilla, sin embargo, ha perdido el favor de parte de la grada. Hace dos temporadas fue el primero por el que apostaban los numantinos. En esta ocasión se va al undécimo lugar a un sólo voto de Godson, un jugador que ha disputado la mayor parte de la temporada con el filial.

Moustapha fue entonces cuarto y ahora cae a la séptima posición, rozando un 'aprobado' que podría cifrarse en el apoyo de 300 participantes, la mitad de los que se sumaron a esta encuesta. Quienes parecen un 'no' rotundo para la grada de Los Pajaritos son los ecuatorianos Peralta y Quiñónez. No llegan a los 10 votos por cabeza, al 'favor' del 2% de los aficionados.

Esas son las opiniones, ahora tocará mirar en qué grado se plasman en la plantilla de la temporada 2026-2027 del CD Numancia. Por el momento sólo mantienen contrato en vigor para la próxima campaña Moustapha y Godson, aunque otros jugadores han mostrado su deseo de continuar. Unos podrán hacerlo y otros tendrán que buscar nuevo destino sumando factores económicos, posibles ofertas de otras categorías o las preferencias de un cuerpo técnico que apunta cambios determinantes.

El hecho es que estas han sido las preferencias de la afición del CD Numancia para proseguir en la plantilla una campaña más por número de votos sobre un total de 600: