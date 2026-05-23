El TAD da la razón al Numancia y confirma la alineación indebida del Fabril

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Tribunal Administrativo del Deporte ha estimado íntegramente el recurso presentado por el C.D. Numancia y ha confirmado la existencia de alineación indebida del RC Deportivo Fabril en el encuentro disputado el 13 de diciembre de 2025.

La resolución supone un contundente revés a los órganos disciplinarios de la Real Federación Española de Fútbol, cuyas decisiones han sido corregidas por el máximo órgano administrativo deportivo del país.

El TAD concluye de forma clara que el futbolista Hugo Torres Fernández participó en el partido sin figurar correctamente inscrito como titular ni suplente antes del inicio del encuentro, incumpliéndose un requisito reglamentario esencial y expresamente declarado como no subsanable.

El Tribunal rechaza además que un simple “olvido” pueda servir de excusa para evitar responsabilidades disciplinarias y considera acreditada la negligencia del RC Deportivo Fabril.

La resolución desmonta la interpretación mantenida hasta ahora por la RFEF y advierte del grave riesgo que supondría permitir correcciones posteriores o relativizar incumplimientos reglamentarios evidentes, vaciando de contenido las normas y poniendo en peligro la igualdad competitiva y la seguridad jurídica.

Resulta especialmente significativo que fuera el propio CD Numancia quien detectara y pusiera en conocimiento del equipo arbitral la irregularidad cometida por el conjunto rival.

El club considera muy grave que haya sido necesario acudir hasta el TAD para obtener una resolución ajustada al reglamento y reafirma su compromiso con la defensa de la legalidad, la integridad de la competición y el respeto estricto a las normas.

"Esta situación condiciona seriamente la posición de nuestro Club en la clasificación final de la temporada, ya que el Numancia con estos tres puntos sería tercero en la clasificación, y también, como no puede ser de otra forma, el sorteo del play off de ascenso y, por tanto todo, lo sucedido por el retraso del pronunciamiento del TAD, generando un grave y evidente perjuicio para el CD Numancia de Soria. Por este motivo nuestra entidad se reserva tantas acciones legales sean necesarias para defender todos los intereses del Club y sus aficionados. Acciones que se están analizando y que se pondrán en marcha a la mayor brevedad", según una nota emitida por la entidad numantina.