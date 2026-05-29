Los frentes abiertos del Numancia

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia tiene varios frentes abiertos que debe ir cerrando pensando ya en la próxima temporada 2026-2027. El club confirmaba que recurrirá la resolución del juez único sobre el ‘caso Fabril’, tiene que concretar la situación de Patricio de Pedro en la presidencia de la entidad y en el plano deportivo lo principal en estos momentos es contratar un director deportivo que dé forma a la plantilla. Mucho trabajo en los despachos en el horizonte una vez que el balón dejó de rodar en Los Pajaritos hace un par de semanas.

El Numancia ha recurrido ante el Comité Nacional de Segunda Instancia la resolución del juez único de competiciones no profesionales, Rafael Alonso Martínez, en la que declara al Numancia como tercer clasificado en el Grupo 1 de Segunda Federación, aunque no admite « por falta de competencias de este órgano para ello» la solicitud del club soriano de que le sea atribuida una plaza adicional y extraordinaria en Primera Federación para la temporada 2026-2027. Si no fuera atendido este recurso, el Numancia valoraría ir a la justicia ordinaria pidiendo la cautelarisima con ascenso a Primera Federación.

"Unas alegaciones que contemplan, una vez más, los escenarios más justos y ambiciosos para el Club Deportivo Numancia de Soria", según refleja el club soriano en un comunicado de prensa. "El Numancia luchará de manera incansable hasta las últimas consecuencias, reservándose cuantos derechos, acciones y recursos le correspondan para la íntegra defensa de sus legítimos intereses deportivos, económicos y patrimoniales".

Una batalla jurídica que recuerda a la de épocas pasadas y que no debe hacer olvidar el apartado deportivo de cara a la siguiente campaña liguera. Uno de los primeros puntos que debería concretar el Numancia es la situación de Patricio de Pedro al frente de la presidencia rojilla. El mandatario firmaba una carta dirigida a los socios en la que dejaba abierta una posible salida de la entidad. «Con independencia de la decisión que tome, que espero sea respetada, seguiré siempre apoyando al Numancia desde el lugar en el que me corresponda». Líneas en la misiva que hacía saltar la luz de alarma con respecto a una posible marcha como presidente.

El Numancia tiene que concretar quién será su presidente y que éste decida sobre la figura del director deportivo que configure la plantilla para la próxima campaña liguera. Jugadores y por supuesto un cuerpo técnico capitaneado por un entrenador. Demasiadas interrogantes en las filas numantinas que se tienen que comenzar a despejar.

Con respecto a la dirección deportiva, el nombre de Míchel Sanz había sonado con fuerza desde hace unas fechas, pero parece que el aragonés será el director deportivo del Ibiza para el próximo curso. Otros directores deportivos que podrían estar en la agenda del Numancia son los de Aarón Riesco, Carlos Lasheras y Miguel Chocarro. El Numancia tiene que cerrar pronto esta parcela técnica para comenzar a dar los primeros pasos en lo que a la confección de la plantilla 2026-2027 se refiere.

Un director deportivo que tome el relevo de Álex Huerta para elegir el nuevo entrenador y la configuración de la plantilla. Moustapha y Godson son los únicos jugadores con contrato en vigor para la próxima temporada. El resto de los integrantes de la plantilla finaliza su relación contractual con el club rojillo el próximo 30 de junio y habrá que esperar cuál puede ser su futuro y si alguno de ellos recibe oferta de renovación.