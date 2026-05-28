El Juez Único de Competición se declara incompetente sobre conceder una plaza al Numancia en 1ª RFEF

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El Juez Disciplinario Único de Competiciones No Profesionales de la Real Federación Española de Fútbol ha inadmitido que por considerarse incompetente que le sea atribuida una plaza al C.D. Numancia en Primera Federación. Estima, a raíz de la resolución del TAD, que el equipo soriano finalice la temporada como tercero del Grupo 1 lo que, a su vez, afecta al encuentro de este fin de semana entre el UB Conquense y el UD Ourense toda vez que el equipo gallego se presentará como cuarto clasificado de fase regular.

En un escrito de 13 folios, el ente federativo realiza una relación de antecedentes en base a la resolución del Tribunal Administrativo del Deporte así como las reclamaciones presentadas por C.D. Numancia y UB Conquense en base a esa resolución así como alegaciones recibidas ayer miércoles tras establecer una providencia. Con posterioridad realiza una exposición de hechos con algunos de los aspectos más relevantes del caso, exposición que arranca en el origen de todo, el encuentro entre el C.D. Numancia y el Deportivo Fabril del pasado mes de enero, y pasa por la clasificación del Grupo 1 a la finalización de fase regular o la disputa de la primera ronda de play offs que, tras su celebración, "ningún club impugnó", reflejando que el equipo de Ángel Rodríguez fue eliminado ante el Poblense.

Tras esta exposición de hechos, el Juez Único de Competiciones No Profesionales resuelve modificar la clasificación final del Grupo 1 declarando al "C.D. Numancia como 3º clasificado y a la U.D. Ourense como 4º clasificado".

No obstante, en su segundo punto, se declara incompetente para resolver a favor de una de las peticiones realizadas por la entidad soriana, la de tener una plaza en Primera Federación: "Inadmitir – por falta de competencia de este órgano para ello – la solicitud del CD Numancia de Soria de que le sea atribuida una plaza adicional y extraordinaria en el Campeonato Nacional de Liga de Primera Federación de la temporada 2026/2027 y desestimar – por imposibilidad de aplicar efectos competicionales retroactivos derivados de una sanción a situaciones competicionales previamente consentidas – la solicitud de adopción de otras medidas no especificadas que faciliten al referido club una situación competitiva equivalente a la que podría haber podido tenido como 3º clasificado del grupo 1", reza el segundo punto de la resolución del órgano federativo.

Respecto a la situación de incompetencia para otorgar una plaza en Primera Federación, explica que esta categoría está compuesta por 40 equipos en dos grupos y que su inclusión en la misma exigiría un cambio en las normas "aspecto este que es completamente ajeno a la competencia de este órgano competicional". El Juez hace igualmente referencia a la petición subsidiaria del Numancia de arbitrar una solución competitiva equivalente a aquella en la que habría debido competir de "haberse impuso la sanción disciplinaria con anterioridad". Respecto a esta petición que el órgano federativo califica de "ambigua", apunta que implica la anulación de los encuentros de play off en curso "y de los encuentros de la primera eliminatoria para un nuevo emparejamiento en base al intercambio de las posiciones en la tabla. En este sentido considera que las "sanciones disciplinarias deportivas no pueden tener efecto retroactivos" y solo tienen "efectos ejecutivos a partir de su ejecución".

En su tercer y último punto el Juez Único estima la solicitud formulada por el Conquense por lo que el U.D. Ourense pierde la condición de tercero en el Grupo 1 lo que implica que en caso de finalizar en empate su eliminatoria ante el Conquense será el equipo manchego el que ascienda de categoría.

Resolución de Juez Disciplinario Único para Competiciones No Profesionales