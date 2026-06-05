El Numancia inclusivo disputa este domingo la final del Torneo +Que goles

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El equipo inclusivo del C.D. Numancia será uno de los conjuntos que participen este domingo en la fiesta del fútbol inclusivo que supone la fase final del V Torneo + QUE GOLES, una cita que reúne a 500 futbolistas con discapacidad intelectual. La Real Federación de Castilla y León de Fútbol y la Federación de Deporte Adaptado de Castilla y León organizan esta jornada final que reunirá en los Anexos al José Zorrilla a 18 equipos de Castilla y León que volverán a demostrar que "la diferencia nos hace iguales", disputando 24 encuentros de fútbol 7 de 10.00 a 15.00 horas, con entrega de premios.

El vicepresidente de la RFCYLF y delegado en Valladolid, Manuel Heredia; el secretario general de FEDEACYL, David Fernández; el concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valladolid, Rodrigo Nieto; y el equipo + QUE GOLES anfitrión, el Real Valladolid CF - (Francisco Muñoz, entrenador; y los futbolistas Elvira, Juanan, Antolín y Juanito), presentaron la jornada en el lugar de juego, animando a acudir este domingo.

"El protagonismo es para los futbolistas + QUE GOLES y para los equipos, va a ser una auténtica fiesta del fútbol más puro para celebrar los cinco años de esta competición referente en inclusión y diversión", ha comentado Manuel Heredia en el inicio de la presentación sobre uno de los campos de fútbol de los Anexos, agradeciendo al club, a los equipos y a la Fundación Municipal de Deportes su implicación.

El secretario de FEDEACYL, David Fernández, resaltó la buena colaboración que se mantiene entre ambas federaciones para que esta competición crezca temporada tras temporada: "el deporte adaptado está agradecido al fútbol por demostrar compromiso, ganas y recursos para este proyecto"; el concejal de Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, remarcó "la apuesta de Valladolid por ser una ciudad referente para acoger eventos inclusivos y sociales"; finalizando Elvira Martínez, capitana del Real Valladolid CF + QUE GOLES, animando a todo aquel que quiera acercarse este domingo.