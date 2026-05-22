El Numancia inclusivo participa en el Torneo + Que Goles

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Las dos últimas fases previas + QUE GOLES, torneo de fútbol inclusivo organizado por la Real Federación de Castilla y León de Fútbol y la Federación de Deporte Adaptado de Castilla y León, se juegan este fin de semana en Valladolid y en Santa Marta de Tormes, una cita, la de la capital del Pisuerga en la que participa el C.D. Numancia.

Los campos de fútbol de El Palero y Alfonso San Casto serán testigos del mejor fútbol inclusivo de Castilla y León. Dos rondas previas que llevarán a los anfitriones, CD Arces y UD Santa Marta de Tormes, a vivir una fiesta del fútbol 7 inclusivo con los equipos UD Santa Marta de Tormes, Unionistas de Salamanca CF, Salamanca CF UDS y Atlético Candeleda (domingo), así como Zamora CF, CD Arces, UD Sur, Real Valladolid CF y CD Numancia de Soria.

Los dos torneos se disputarán en horario matinal. Los rojillos iniciarán su andadura en el torneo debutando ante el U.D. Sur. Su segundo choque está programado ante el Zamora y finalizarán la fase ante Real Valladolid y C.D. Arces.