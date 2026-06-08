Toni García suena con fuerza para ocupar la Dirección Deportiva del Numancia

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia trabaja para dar forma a su estructura deportiva de la próxima temporada. El primer paso no es otro que la contratación de un director deportivo que empiece a trabajar en la búsqueda de un entrenador y la elaboración de una plantilla competitiva. La decisión no demorará mucho en el tiempo máxime cuando el resto de rivales ya están realizando movimientos.

En los últimos días uno de los nombres que han sonado con fuerza para ocupar la Dirección Deportiva del Numancia es Toni García, ex director deportivo del Talavera C.F. durante la dos últimas temporadas que, con anterioridad, pasó igualmente Unionistas del Salamanca (2021-2024). Antes de recalar en tierras salmantinas, el técnico madrileño pasó bastante tiempo en las filas del CDA Navalcarnero, entidad en la que desempeñó durante cinco temporadas el cargo de director deportivo y, con anterioridad, adjunto a ese puesto y segundo entrenador. Como jugador, militó en diversos equipos de Segunda B.

Toni García no es el único director deportivo con el que ha contactado el Numancia para su Dirección Deportiva. Carlos Lasheras, veterano con amplia experiencia en el mundo futbolístico tras sus paso por Burgos C.F, Mirandés, Ponferradina o U. D. Logroñés es otros de nombre que ha estado encima de la mesa.

El Numancia no puede dilatar mucho la decisión y de ello son conscientes los rectores del club rojillos desde antes de finalizar la temporada aunque, más allá del tiempo transcurrido, lo importante es el acierto en la elección. No obstante, han pasado tres semanas desde que el equipo quedase eliminado en los play offs de ascenso a Primera Federación y otros equipos se han comenzado a mover ya en el mercado. Por ejemplo, la Gimnástica Segoviana anunció hace casi un mes a su director deportivo y hace casi diez días a su entrenador, el ex numantino Aitor Calle.

Al nuevo director deportivo del Numancia no le faltará trabajo. Por un lado, la contratación de un técnico que tampoco puede demorarse mucho en el tiempo. Por otro lado, la confección de una plantilla que en estos momentos solo cuenta con Moustapha y Godson más allá de la confección de la propia pretemporada de trabajo.