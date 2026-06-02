Patricio de Pedro se queda

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Patricio de Pedro continuará al frente de la presidencia del CD Numancia la próxima temporada. Los propietario del club celebraron en la tarde del lunes una intensa reunión en la que se limaron asperezas sobre las diferencias visiones del club existentes entre los empresarios ecuatorianos y los sorianos. Aún quedan algunos flecos por cerrar, pero el encuentro sirvió para fijar algunas de las cuestiones principales de la estructura del club para la próxima temporada.

Fuentes consultadas por este medio relatan que el encuentro fue "fructífero" . Patricio de Pedro, y Javier Jiménez, llegaron a plantear su dimisión y salida del club, pero finalmente se llegaron a "puntos de encuentro" en las cuestiones principales que afectan al CD Numancia. El primero, De Pedro y Jiménez continuarán como presidente y vicepresidente del CD Numancia y contarán con mayor autonomía para la toma de decisión sobre diversas cuestiones del club.

La intención es que la estructura del Club varíe sensiblemente con respecto a los últimos años. Una de las cuestiones más relevantes es que se pretende contar de nuevo con la figura de un Director General o Gerente del CD Numancia. Esta persona asumirá el control diario de las operaciones del Club y estará en el día a día de las oficinas del Numancia.

Precisamente, ese será uno de los próximos pasos que dará el Numancia, cerrar la contratación de esa persona. En la reunión de ayer también se plantearon las diferentes opciones que se manejan para ocupar la Dirección Deportiva y el próximo entrenador del Club con la intención de que en breve puedan cerrarse las contrataciones.

Las fuentes consultadas por este medio insisten en que el acuerdo está encaminado y en breve se hará público por parte del Club. Hoy está previsto que los socios vuelvan a mantener un encuentro para perfilar los últimos detalles.