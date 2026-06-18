El Numancia comenzará la pretemporada el 27 de julio

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia ha anunciado que el proyecto de la temporada 26-27 liderado por Lolo Escobar iniciará la pretemporada el próximo 27 julio con la vista puesta en el inicio de temporada de septiembre cuyo calendario la Real Federación Española de Fútbol ha señalado que dará a conocer el próximo día 30, coincidiendo con el comienzo de la nueva temporada.

La plantilla rojilla están citados para el día 24 y pasar en esos días los correspondientes exámenes y revisiones médicas antes de saltar al terreno de juego. En estos días, el nuevo entrenador numantino y el director deportivo rojillo, Lolo Escobar y Toni García, trabajan en dar forma a ese grupo que defienda la elástica numantina en la cuarta categoría del fútbol español.

Moustapha y Godson son los integrantes que tienen contrato en vigor respecto a los jugadores de la pasada temporada. Desde Mariano Vicén se trabaja para renovar a Oliveira, Juancho, Héctor Peña y Jony. En este sentido, el ariete riojano y máximo realizador del equipo el curso pasado ya mostraba hace unos días su buena predisposición a seguir sobre el verde de Los Pajaritos, un situación que es recíproca desde la Avenida de Mariano Vicén.

El C.D. Numancia anunciaba el pasado miércoles que el grueso de jugadores que militaron la temporada pasada en la entidad no continúan en la 26-27