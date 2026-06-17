El Numancia negocia con Jony, Juancho, Héctor Peña y Olivera para su continuidad

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia ha comenzado la reconstrucción total de su plantilla 2026-2027 anunciando la no continuidad de la mayoría de los efectivos de la pasada temporada. Salida en masa de jugadores que implica la llegada de un buen número de refuerzos en las próximas semanas. Jony, Juancho, Héctor Peña y Olivera entran en los planes de los rojillos y con ellos se negocia para una posible renovación. El nuevo Numancia ya está en marcha para afrontar el reto de ascender a Primera Federación.

Después de la presentación del nuevo director deportivo en la figura de Toni García y de la elección de Lolo Escobar como entrenador, llega el momento de conocer los mimbres que tendrá la plantilla del Numancia para el siguiente curso. Lo que está claro es que serán muchas las caras nuevas en el nuevo proyecto a tenor de la numerosas salidas que confirmaba el club en sus redes sociales a lo largo de la mañana de este miércoles.

Cambios profundos en cada una de las líneas y que comenzaba con la portería al confirmarse que tanto Iván Martínez como Miguel Ángel Abad no tienen oferta de renovación. Iván Martínez llegó en el mercado de invierno, siendo uno de los hombres más importantes para Ángel Rodríguez, dando una gran seguridad a la meta soriana, Iván Martín fue la excepción en el fiasco de los refuerzos invernales ya que el meta murciano se hizo dueño de la portería del Numancia y su rendimiento fue superior al de Joel, el arquero que comenzó la Liga pero que salió en la ventana de enero. Iván Martínez acumuló casi 2.000 minutos con la elástica rojilla en las 16 jornadas de la Liga regular y los dos partidos de play off ante el Poblense.

Ya en la línea defensiva, el Numancia informaba de las salidas de los laterales, Alain García, Fermín, Bonilla y Marcos Sánchez. Bonilla ha jugado en el Numancia durante ocho temporadas en dos etapas diferentes. El agredeño acumula 133 partidos oficiales con la camiseta rojilla, «demostrando en todo momento compromiso, trabajo y profesionalidad al servicio del equipo», según señala el Numancia en redes sociales en el comunicado para anunciar la salida del lateral izquierdo. «Desde el club queremos agradecerle su dedicación durante estos años y desearle mucha suerte y muchos éxitos en sus próximos retos personales y profesionales. Gracias por todo, Javi. Soria siempre será vuestra casa», indica el club numantino.

En la misma línea informaba el Numancia de la salida de otro canterano como De Frutos. El de Aranda de Duero ha sido numantino durante seis temporadas en dos etapas diferentes separadas por una cesión en la Gimnástica Segoviana. El canterano numantino acumula 111 partidos oficiales con la camiseta rojilla, «demostrando en todo momento compromiso, trabajo y profesionalidad al servicio del equipo». De Frutos se despedía de la afición con una emotiva carta haciendo repaso y poniendo en valor sus años como numantino

Otro de los pesos pesados del vestuario como Carlos Gutiérrez también se despide de la que ha sido su casa en dos etapas, la primera de ellas en Segunda División. San Vicente, otro de los centrales de la plantilla, ha sido confirmada como otras de las salidas después de no contar con apenas oportunidades tras llegar en el mercado invernal.

El centro del campo acometerá una reestructuración muy profunda. Cristian Delgado, Jannick Buyla, Néstor y Álex Escardo no siguen Moustapha tiene un año más de contrato y en principio continuará en Soria. En ataque, Dani García, Hugo Matos y Álex Gil tampoco continuarán una vez el club haya anunciado sus salidas. Por su parte, los cedidos, Pablo Álvarez, Hans-Peralta y Quiñonez volverán a sus clubes de origen tras un paso por el combinado numantino en el que apenas tuvieron protagonismo.