Completados los 90 equipos que componen la categoría del Numancia

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

Este domingo se completan los 90 equipos que en el curso 26-27 formarán parte de la Segunda Federación y como cada temporada será la Real Federación Española de Fútbol la que, a propuesta de las Territoriales tras consulta con los clubes, arme el puzzle de los cinco grupos.

El C.D. Numancia ha militado en las últimas dos temporadas en el Grupo 1 junto al resto de equipos de Castilla y León y junto a equipos cántabros, asturianos y gallegos. Se da la circunstancia de que este grupo, con el ascenso este domingo del Compostela (Hizo bueno el 3-0 del Vero Boquete en Badalona), quedaría completado con 18 equipos siempre y cuando se mantuviera la estructura.

De esta forma, reuniendo a los conjuntos de estas Comunidades Autónomas, Cantabria tendría como representantes a Rayo Cantabria y al ascendido Gimnástica Torrelavega; Asturias estaría representado por Real Oviedo Vetusta, Marino de Luanco y el ascendido Llanera; Galicia tendría cinco representantes que son los descendidos de Primera Federación Ourense CF y Arenteiro, Coruxo, Bergantiños y los ascendidos Arosa y Compostela.

Castilla y León sería la Comunidad más representada en este hipotético grupo al aportar siete equipos que serían C.D. Numancia, Gimnástica Segoviana, Real Ávila, Salamanca UDS, Atlético Astorga, Real Valladolid Promesas y el recién ascendido Atlético Tordesillas quien ocupa la plaza descendido Burgos Promesas.

No obstante, para que el grupo quedara así establecido los clubes deberían cumplir sus compromisos económicos. En este sentido, uno de los clubes que ha admitido problemas económicos y que trata de buscar una solución es el C.D. Arenteiro de la localidad Carballino. El conjunto ourensano ha admitido tener una deuda de 1,7 millones. Lo mas acuciante es el pago de 428.000 euros que se adeudan a cuerpo técnico y plantilla de la presente temporada, un pago debe realizarse antes del 30 de junio para evitar el descenso administrativo que descuadraría la composición del Grupo 1 con esos 18 equipos.

En el plano deportivo, el C.D. Numancia presenta este lunes a su entrenador de la temporada 26-27, el dombenitense Lolo Escobar, quien sustituye en el banquillo a Ángel Rodríguez. El preparador pacense dará sus primeras impresiones como nuevo responsable técnico numantino a partir de las 13.00 horas.