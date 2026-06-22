Toni García: "¿La renovación de Jony? La pelota está en su tejado"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia sigue trabajando en la renovación de Olivera, Juancho, Héctor Peña y Jony para la próxima temporada y hasta la fecha no se ha llegado a ningún acuerdo, tal y como comentaba el director deportivo del club, Toni García, durante la presentación de Lolo Escobar como entrenador. El responsable rojillo se centraba en la posible continuidad de Jony y afirmaba que "tiene una propuesta interesante. La pelota está en su tejado para que sea uno de los baluartes del Numancia para el futuro".

El director deportivo también se refería a la posibilidad de que el Numancia anuncie estos días su primer fichaje e indicaba que "habrá algún fichaje. ¿Antes de las fiestas de San Juan? o durante las fiestas". Lo que está claro es que los sorianos van a ser protagonistas en el mercado ya que la pasada semana se anunciaban nada menos que 19 bajas con respecto al curso pasado.

Toni García reiteraba que la pretemporada del Numancia arrancará el 27 de julio, aunque unos días antes, concretamente el 24 de julio los futbolistas están citados en Los Pajaritos para llevar a cabo las revisiones médicas. Aunque la cifra no está cerrada definitivamente, el calendario de partidos amistosos veraniegos será de seis antes de que el primer fin de semana de septiembre comience la Liga con la disputa de la primera jornada.

El Numancia, por otro lado, conocerá este miércoles el Grupo de Segunda Federación en el que estará encuadrado la próxima campaña 2026-2027.