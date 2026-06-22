Benedicto y Lafuente comenzarán la pretemporada con Lolo Escobar en el Numancia

Los dos canteranos del Numancia junto al responsable de la Ciudad Deportiva Toño Alfageme y el gerente Sergio Gaya.@CDNUMANCIA

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los canteranos Daniel Benedicto y Jaime Lafuente han firmado su primer contrato con el C. D. Numancia, lo que supone una apuesta firme del club rojillo con dos jugadores que han demostrado una buena proyección en los últimos años en el fútbol base rojillo.

Ambos canteranos, todavía en edad juvenil, formarán parte de la plantilla del filial numantino y participarán en los primeros entrenamientos de pretemporada del primer equipo a las órdenes de Lolo Escobar, a partir del próximo 24 de julio.

Según informa el C.D. Numancia, tanto ‘Bene’ como ‘Lafu’ fueron piezas importantes en el Juvenil A numantino dirigido por Fredy y Edu Modrego en el tramo final de la temporada pasada, llegando a debutar con el filial numantino y teniendo minutos en Tercera RFEF.