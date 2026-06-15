Los juveniles Jaime Fernández y Daniel Benedicto renuevan y apuntan a la pretemporada con el Numancia

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia comenzará la pretemporada en la segunda quincena de julio y en la nómina de futbolistas que comiencen los entrenamientos con el primer equipo todo apunta que estarán dos jugadores juveniles como son Jaime Fernández y Daniel Benedicto. Ambos renovaban recientemente su compromiso como numantinos y la entidad de Mariano Vicén ataba a dos de los valores más importantes de su cantera. "Creemos en ellos mucho", afirmaba el responsable del fútbol base rojillo, Antonio Alfageme.

Respecto a si ambos realizarán la pretemporada con el primer equipo del Numancia, Alfageme señalaba que "será la dirección deportiva, el propio club y el nuevo entrenador los que tomen la decisión. Lo que está claro es que si les hemos prolongado su contrato es porque confiamos en ellos".

Jaime Fernández es un centrocampista con una importante visión de juego que se caracteriza por su dinamismo en el centro del campo. Puede jugar como volante en el doble pivote y también en la demarcación de mediapunta, siendo el último pase una de sus mejores cualidades. Un futbolista que está creciendo en el organigrama del Numancia a pasos agigantados y que tuvo varias ofertas de clubes para jugar la próxima temporada en División de Honor juvenil. En la campaña que finalizaba recientemente daba el salto del juvenil de Liga Nacional al Numancia B para disputar una quincena de encuentros con el primer filial en Tercera Federación.

Daniel Benedicto es un lateral izquierdo de gran recorrido por la banda y una de sus principales virtudes en la llegada a las inmediaciones del área rival. Un lateral con vocación ofensiva, pero que también sabe defender cuando las necesidades del equipo lo requieren. El poderío físico es otro de sus activos.

Daniel Benedicto es un lateral izquierdo de gran recorrido.Mario Tejedor

Tanto Jaime como Daniel completarán la próxima temporada su último año de juveniles. Futbolistas de 2008 que recientemente realizaban los exámenes de la PAU para acceder a la Universidad.