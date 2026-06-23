El Numancia acudirá a la Justicia tras la resolución del Juez Único de Competición

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El presidente del C.D. Numancia, Patricio de Pedro, ha confirmado que el club acudirá próximamente a la Justicia ordinaria para la defensa de los intereses de la entidad en relación a las resoluciones del Juez Único de Competición y la resolución del Tribunal Administrativo del Deporte en la que se daba la razón al club rojillo por la alineación indebida del Deportivo Fabril en el encuentro celebrado en Los Pajaritos.

"No nos podemos quedar quietos porque deportivamente nos han perjudicado. Es injusto que sea así", ha señalado el rector numantino durante la presentación de la campaña de abonados.

Cabe recordar que, en su momento, el Numancia presentó un recurso por una alineación indebida del filial del Deportivo de la Coruña en el partido en Los Pajaritos, un partido que los de Ángel Rodríguez perdieron por 0-1 debían haberlo ganado por 3-0. Dichos recursos fueron desestimados por los Comités responsables de la Real Federación Española de Fútbol, que en sus resoluciones obviaron la propia normativa federativa.

Ante esta situación, el C.D. Numancia acudió al Tribunal Administrativo del Deporte entidad que daba la razón a los rojillos. Dicha resolución llegaba cuando la fase regular ya había finalizado y cuando el Numancia ya había sido eliminado en el play off de ascenso.

En base a dicha resolución, con tres puntos más en el casillero, la clasificación del Grupo 1 cambiaba y el Numancia pasaba a ser tercero de grupo. Por ello, la entidad soriana pedía justicia deportiva en forma de ascenso a Primera Federación o la repetición de los play offs con el factor cancha a favor como le correspondía por haber finalizado tercero. Ese cambio en la clasificación lo estimaba el Juez Único de Competición, que no obstante no tenía en cuenta el resto de peticiones numantinas por considerarse "incompetente". Y de todo ese lío, de un órgano federativo que no tiene en cuenta la normativa de la Federación, el paso que va a dar el Numancia en defensa de sus intereses.