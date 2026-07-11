Ex numantinos que buscan destino

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

A estas alturas del verano los equipos continúan confeccionando sus respectivas plantillas para la próxima temporada y echando un vistazo a la nómina de ex numantinos del curso pasado una quincena de ellos sigue buscando destino. Además de los cedidos que han regresado a sus clubes de origen, únicamente Iván Martínez, San Vicente, Fermín y Marcos Sánchez tienen equipo.

El mejor parado de los cuatro es el portero Iván Martínez al fichar hace unas fechas por un conjunto de Primera Federación como es el Águilas CF, recién ascendido a la tercera categoría del fútbol español. El arquero murciano Iván Martínez permaneció durante tres temporadas en el Yeclano, aunque interrumpidas, eso sí, por un año en el Racing Cartagena Mar Menor. Con los azulgranas, hizo su debut en una Primera Federación en la que también compitió durante la primera vuelta de la recientemente finalizada 2025/2026, vistiendo los colores del Cacereño. Fue en el pasado mercado de invierno cuando aterrizó en Los Pajaritos y se enroló en las filas del Numancia, equipo con el que disputó el playoff de ascenso a la división de bronce y en el que lo jugó todo desde su llegada: 18 partidos en los que encajó 16 goles.

Fermín y San Vicente serán rivales del Numancia el siguiente curso defendiendo los colores del Talavera y del Salamanca en el Grupo 5 de Segunda Federación. Por su parte, Marcos Sánchez ha encontrado acomodo en Logroño para vestir la camiseta de la SD Logroñés en el Grupo 2 de la Segunda Federación. El canterano Neves ha fichado por el Almazán en Tercera Federación, mientras que Moustapha, Jony y Godson seguirán en el Numancia.

El resto de futbolistas rojillos de la temporada pasada, hasta un total de 15, no saben dónde jugarán el curso 2026-2027. Titulares con el Numancia el ejercicio anterior como Juancho, Alain García, Olivera, De Frutos, Héctor Peña o Cristian Delgado no deberían tener problemas para encontrar un hueco en Segunda Federación. Veteranos como Bonilla o Carlos Gutiérrez podrían encontrar dificultades para mantener la categoría por lo que marca el DNI.

Los cedidos Luis Quiñónez, Hans Peralta y Pablo Álvarez han vuelto a sus clubes de origen. Quiñónez y Peralta regresan al Independiente del Valle Juniors mientas que Pablo Álvarez vuelve al Real Avilés.