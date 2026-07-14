El Numancia ya ha elegido a los jugadores que llegarán cedidos desde Ecuador

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia ya tiene elegidos a los dos jugadores que llegarán cedidos desde Ecuador de cara a la próxima temporada 2026-2027. En un principio iban a llegar tres efectivos desde Independiente del Valle, pero Steven Góngora se lesionaba para estar cuatro meses en el dique seco y el regreso del extremo se frustraba. El objetivo del club rojillo es agilizar los trámites burocráticos para que estos dos refuerzos comiencen el próximo 27 de julio la pretemporada a las órdenes de Lolo Escobar.

Tanto el entrenador numantino como el director deportivo Toni García han estado viendo numerosos vídeos de futbolistas de la cantera de Independiente del Valle y se han decantado por dos de ellos. No han trascendido los nombres ni las posiciones de los jugadores, pero la realidad es que son efectivos que han convencido y de los que se está seguro que tendrán un buen rendimiento con la camiseta rojilla.

Desde el Numancia, eso sí, quieren que estos dos efectivos lleguen lo antes a Soria para tener una buena aclimatación y comenzar desde el primer día la pretemporada a las órdenes de Lolo Escobar. El hilo con Ecuador es directo y los responsables numantinos ya les han trasladado a los dirigentes de Independiente del Valle de la necesitad de agilizar los trámites burocráticos.

Dos futbolistas que ya han debutado con el primer equipo de Independiente del Valle y que en un principio llegarían a Soria a finales de este mes para potenciar al Numancia en su objetivo de ascender a Primera Federación.

Tanto Lolo Escobar como Toni García también tenían apuntado a Steven Góngora para que regresase a Soria, pero un contratiempo en forma de lesión truncaba la operación ya que el extremo estará nada menos que cuatro meses lesionado. Góngora estuvo cedido en el Numancia en la campaña 2024-2025 siendo una de las piezas importantes en los planes del entrenador Aitor Calle. El pasado verano también estuvo en la agenda del Numancia, aunque finalmente no cuajaba la operación. Ahora es una lesión la que impide la vuelta del atacante a Los Pajaritos.

Góngora llegaba cedido al Numancia en agosto de 2024 junto con el lateral izquierdo Jeremy Vera, un jugador que también dio un buen resultado en Soria. Dos futbolistas importantes que nada tenían que ver con Peralta y Quiñónez, las dos cesiones de Independiente del Valle el curso pasado que apenas jugaron unos minutos con la elástica rojilla. Dos cesiones que llegaban desde Ecuador en el mercado de invierno.