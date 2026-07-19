El Numancia refuerza la defensa con el fichaje de Marcos Fernández

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia sigue trabajando en perfilar la plantilla que Lolo Escobar tendrá bajo su mando durante la temporada 26-27. El último jugador anunciado por la entidad numantina es Marcos Fernández, lateral izquierdo formado en las categorías inferiores del Real Mallorca que la pasada temporada militó en el Arenas de Getxo de Primera Federación.

Marcos Fernández Cózar (Andratx, 18 de julio de 2003), es un lateral izquierdo de 176 centímetros que jugado partidos en Primera y Segunda Federación y con una pequeña incursión en el fútbol internacional. Procedente de la cantera del Real Mallorca, con el equipo bermellón pasó por varios conjuntos de categorías inferiores hasta llegar al filial, conjunto con el que disputó 19 encuentros en el curso 22-23 en Segunda Federación y 35 en la temporada 23-24 en Tercera donde ayudó al equipo a regresar a Segunda RFEF llegando a tener una aparición con el primer equipo en un compromiso de Copa del Rey ante el Burgos.

En la temporada 24-25, el nuevo jugador rojillo prueba fortuna en el fútbol internacional y ficha en ese verano de 2024 como jugador del filial del Gil Vicente portugués. Esa misma temporada, en el mercado invernal, regresa al fútbol español al incorporarse a la disciplina del Espanyol B en Segunda Federación. En ese medio curso con el filial perico participa en 10 encuentros, siete de ellos como titular. El Espanyol B termina séptimo esa temporada por lo que Marcos Fernández inicia el pasado curso en sus filas. Se convierte en un jugador importante ya que en ese primer tramo de competición juega 14 encuentros, 12 como titular, más de 1.000 minutos.

No obstante, la Primera Federación llama a su puerta por lo que en el mercado invernal se convierte en uno de los cinco refuerzos invernales del Arenas de Getxo. Con el conjunto vizcaíno en el segundo tramo de la temporada, participa en 12 partidos de los que es titular en siete.

Para aquellos que más le han visto jugar, Marcos Fernández es un futbolista con un buen ritmo de juego, capacidad de repetición de esfuerzos y buenos conceptos en amplitud ofensiva. El jugador balear recala en Soria con el reto de ayudar al equipo a cumplir sus objetivos de la temporada, lo que contribuirá a su crecimiento y estabilidad deportiva.

Marcos Fernández es el décimo fichaje de la entidad rojilla para la temporada 26-27 y el segundo jugador para ocupar un puesto defensivo. Desde la Avenida de Mariano Vicén se trabaja sin prisa pero sin pausa en dar forma al grupo de la presente temporada, un grupo renovado casi al completo toda vez que solo Mousta, Jony y Godson se mantienen respecto a la plantilla dirigida por Ángel Rodríguez.