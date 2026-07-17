El Numancia supera los 1.400 abonados

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia comenzó el pasado jueves la campaña de abonados de cara a la temporada 26-27. La entidad, teniendo en cuenta a aquellos que ya han renovado su abono, ha alcanzado ya la cifra de 1.400 abonados, un número que se irá incrementando a medida que se vaya acercando el inicio de la competición.

Cabe recordar para el curso en vigor, el C.D. Numancia no ha incrementado el precio de unos abonos que oscilan entre los 50 euros por la renovación de abono infantil en fondo a los 475 por el alta nueva en el Palco Vip.

Precios de la campaña de abonados del Numancia que arrancó el pasado día 16.HDS

Bajo el lema 'Nuestra gente, nuestra tierra, nuestros colores...', los interesados deben saber que hay cuatro tipos de abonos diferentes. Se trata del abono infantil para menores de 18 años; el abono joven para menores de seis a 29 años; el abono adulto para personas de 30 a 64 años y el abono para más de 65 años. El curso pasado, la entidad rojilla llegó a las 3.767 abonados, lo que representa aproximadamente un 10% de la población de la capital. Las renovaciones y altas de nuevos socios en las oficinas de Mariano Vicén serán en horario de 9.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 19.30 horas. Pincha aquí para más información sobre la campaña de abonados numantina.