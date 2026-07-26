El Numancia de Lolo Escobar arrancará la pretemporada con 23 o 24 jugadores

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

La etapa de Lolo Escobar como nuevo entrenador del C.D. Numancia arranca este lunes con el regreso del equipo a los entrenamientos o, lo que es lo mismo, el inicio de la pretemporada sobre el césped. El grupo que manejará el técnico extremeño estará compuesto por 23 o 24 futbolistas que saltarán al terreno de juego de la Ciudad Deportiva Francisco Rubio a las 10.00 horas.

En ese grupo inicial de trabajo estarán presentes los 14 jugadores con los que cuenta Lolo Escobar en la primera plantilla en estos momentos. Se trata de los tres jugadores que continúan de la pasada temporada, Moustapha, Godson y el renovado y pichichi del equipo Jony. A ellos hay que añadir a los once nuevos jugadores que la Dirección Deportiva que dirige Toni García ha realizado hasta la fecha: Iván Martínez (Portero); Rafa Roldán, Pelayo Suárez y Marcos Fernández (Defensas); Luis Roldán, César Moreno, Jorge Domínguez, Iván Moreno, Víctor Charlez y Aitor Aranzabe (Centrocampistas), y Amín (Delantero).

El grupo de trabajo lo completarán seis jugadores forjados en la cantera rojilla que tendrán la oportunidad de foguearse, aprender y seguir creciendo con los mayores. Jaime Lafuente, Daniel Benedicto, Adrián Peña, Manu González, Justin McGrew y Addel Kadel Mayari son los canteranos que trabajarán bajo la supervisión de Lolo Escobar.

Además, el equipo comenzará con tres ó cuatro jugadores a prueba. Se trata de jugadores que tanto cuerpo técnico como Dirección Deportiva quieren ver y palpar como posibles incorporaciones a la plantilla de esta temporada y que incorporarán o no en función de esa evaluación. En principio, según han señalado fuentes del C.D. Numancia, estos jugadores estarán a prueba al menos hasta el primer encuentro de preparación de pretemporada previsto para el 8 de agosto en Cenicero ante la S.D. Logroñés.

Ese partido del 8 de agosto ante el equipo en cuya Dirección Deportiva se encuentra el soriano y ex director deportivo numantino, Álex Huerta, será el primero de los seis amistosos de preparación que hay programados para esta pretemporada. Todos ellos con el reto de llegar al inicio liguero del primer fin de semana de septiembre ante Calamocha en las mejores condiciones posibles.

La nómina de amistosos de la pretemporada numantina se completa con el enfrentamiento ante el UD Barbastro el día 12 en El Moral de Ólvega (11.00 horas); el duelo ante el Real Madrid C, nuevo rival liguero, en el Vicente Peña de Navaleno el 15 de agosto; el compromiso ante el Real Zaragoza del 22 de agosto en el Municipal de Los Pajaritos, duelo que servirá de puesta de largo del equipo ante la afición numantina; el 26 de agosto el rival será el Utebo FC sobre el césped de El Cántaro; el último amistoso de preparación será el día 29 ante el Alavés B en el Municipal Burgense.