El Numancia pasa las pruebas médicas

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

La plantilla del C.D. Numancia está ya en Soria. El grupo que dirigirá a partir del lunes Lolo Escobar pasó el viernes por Los Pajaritos para realizar los reconocimientos médicos, test previos que continúan durante la jornada de este sábado.

Desde primera hora de la mañana, y cada 20 minutos aproximadamente, la plantilla numantina pasó por el municipal soriano para someterse a las respectivas pruebas médicas y antropométricas (conocer los niveles de masa grasa, masa muscular y masa ósea), en la que es la primera toma de contacto de los jugadores con la pretemporada. Esas pruebas continúan este sábado con la vista puesta en el próximo lunes, momento en el que grupo pisará el césped de la Ciudad Deportiva, a partir de las 10.00 horas, para iniciar los entrenamientos de una pretemporada que se alargará hasta finales de agosto toda vez que los rojillos arrancarán la competición el primer fin de semana de septiembre visitando al Calamocha C.F.

CD Numancia Numancia, primer contacto Jon Ander Uriarte

El Numancia de la temporada 26-27 llega con muchas novedades toda vez que solo continúan de la pasada temporada tres jugadores como son Jony, Moustapha y Godson. El resto de los integrantes de la primera plantilla son nuevos fichajes. A las 11 incorporaciones que la Dirección Deportiva que dirige Toni García ha realizado hasta el momento, habrá que sumar los refuerzos que vayan llegando con el equipo ya sobre el terreno de juego.

El cuerpo técnico ha programado seis sesiones de entrenamiento en la primera semana de preparación. Todos ellos darán comienzo en la Ciudad Deportiva Francisco Rubio a partir de las 10.00 horas con excepción de la sesión del jueves, prevista en el Municipal de Los Pajaritos.

Durante el periodo de rodaje, el grupo bajo la tutela de Lolo Escobar disputará seis encuentros amistosos. El primero de ellos será ante la S.D. Logroñés en Cenicero el 8 de agosto. El día 12 pisará se medirá al Barbastro el Ólvega y tres días después jugará en el Vicente Peña de Navaleno ante el Real Madrid C. El 22 se presentará en Los Pajaritos ante el Real Zaragoza y cerrará su preparación el 26 de agosto ante el Utebo en Quintana Redonda y el 29 de agosto ante el Alavés B en El Burgo de Osma.