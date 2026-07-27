Guillermo Súnico, nuevo refuerzo para la portería del Numancia

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C. D. Numancia ha anunciado el acuerdo con el futbolista Guillermo Súnico Alonso, procedente del Real Madrid C. F., para que se convierta en nuevo jugador del equipo rojillo para la próxima temporada, hasta el 30 de junio de 2027.

El arquero (Las Rozas, 09/01/2004) , que esta mañana ha empezado a entrenar junto al resto de compañeros, llega traspasado a coste cero por el equipo madridista, que se ha guardado un porcentaje en caso de traspaso por parte del club numantino.

El nuevo jugador numantino, de 186 centímetros, se ha formado en las categorías inferiores del Real Madrid, pasando por el equipo juvenil hasta llegar al Castilla, entidad en el que ha formado durante las dos últimas campañas.