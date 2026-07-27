El Numancia inicia el trabajo de pretemporada

Plantilla y cuerpo técnico del Numancia antes de iniciar la primera sesión de entrenamiento.MONTESEGURO FOTO

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia de la temporada 26-27 ha comenzado esta mañana a entrenar bajo la supervisión de Lolo Escobar. El técnico extremeño ha dado las primeras instrucciones a un grupo en el que había 23 integrantes, entre ellos el nuevo fichaje del equipo, el arquero procedente del Real Madrid Castilla, Guillermo Súnico.

Lolo Escobar durante un momento de la sesión.MONTESEGURO FOTO

En esa primera sesión el grupo de trabajo ha estado compuesto por 23 futbolistas que serán 25 cuando se incorporen Mousta y Amín, ausentes en esa primera sesión. Entre ellos estaban los 11 de los 12 fichajes efectuados hasta el momento Iván Martínez y Guillermo Súnico (Porteros); Rafa Roldán, Pelayo Suárez y Marcos Fernández (Defensas); Luis Roldán, César Moreno, Jorge Domínguez, Iván Moreno, Víctor Charlez y Aitor Aranzabe (Centrocampistas). Igualmente han estado presentes Jony González y Godson, jugadores que ya lucían de rojillo la pasada temporada.

En esa primera sesión estaban igualmente seis jugadores de la cantera (Jaime Lafuente, Daniel Benedicto, Adrián Peña, Manu González, Justin McGrew y Addel Kadel Mayari). El grupo de trabajo se ha completado con cuatro jugadores a prueba que son el mediocentro Mario Revuelta, el mediapunta Mario Prol, el defensa polivalente Mahamadou Cisse y el medicentro ofensivo, Nacho Goma.

En esa primera toma de contacto el grupo ha realizado diversos ejercicios con balón bajo la supervisión de un cuerpo técnico que ha subrayado la necesidad de coger rápido la idea de los ejercicios.