Teresa Riott incendia la premiere de 'Camino a Arcadia' con un diseño de la soriana Pilar del Campo de alto impacto

Teresa Riott, radiante en la premiere de Camino a Arcadia, potencia su look de Pilar del Campo con un beauty luminoso y pendientes joya en cascadaGetty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Teresa Riott volvió a demostrar por qué es una de las actrices más magnéticas del panorama nacional. Invitada a la premiere de 'Camino a Arcadia', la producción original de SkyShowtime, la intérprete apareció enfundada en un poderoso diseño de Pilar del Campo que no solo captó todos los flashes: reflejó el momento vital en el que se encuentra.

La creación, firmada por la diseñadora soriana, consistía en un minivestido de efecto cuero con silueta peplum, manga larga y cuello camisero. La pieza presenta una cremallera central y estructura entallada en la cintura, lo que refuerza su aire arquitectónico. Lo complementó con maxipendientes largos de corazones plateados, medias burdeos y botas altas de tacón. El resultado: fuerza, sofisticación y una feminidad sin concesiones.

«Estoy aprendiendo a quererme. La vida evoluciona y todo son constantes cambios. Estoy deseando descubrir qué Teresa seré mañana», confesó Riott a la periodista Belén Fornell (@belenfornell99), en una charla íntima durante la presentación.

Pilar del Campo y el diseño que amplifica el discurso de Teresa Riott

El vestido "ekis" que lució Riott no es solo una pieza estética. Encaja a la perfección con la narrativa emocional que atraviesa su carrera y su propia evolución personal. Pilar del Campo ha desarrollado una firma donde la forma se convierte en declaración y la silueta en símbolo.

El estilismo no fue casual. Al preguntarle por una palabra que defina esta etapa, fue clara: «Autodescubrimiento.» Y es justo eso lo que transmite el diseño de Pilar del Campo.

Pilar del Campo: moda soriana que pisa fuerte

Nacida en Soria, Pilar del Campo fundó su firma homónima en 2015 con la clara misión de desafiar la cultura del fast fashion desde una moda consciente, sostenible y ética. Especializada en peletería y diseño estructural, su trabajo parte de materiales nobles como la napa, el ante o el pelo procedente siempre de animales destinados al sector alimentario para dar forma a piezas duraderas, atemporales y exclusivas. La marca destaca por su respeto al medio ambiente, su artesanía de autor y una filosofía que entiende la belleza más allá del diseño: en cómo se produce, consume y habita cada prenda.

Con una trayectoria ascendente que ya suma una década, ha vestido a referentes como David Bisbal, Karol G o Lola Lolita, y ha participado en citas clave de la moda como 080 Barcelona Fashion, Mercedes-Benz Fashion Week Madrid o la pasarela internacional The Royal Gala en Dubái. Su propuesta no busca seguir tendencias, sino diseñar siluetas con voz. Y el look que lució Teresa Riott en Camino a Arcadia es una prueba de ello: moda como manifiesto, como identidad que se afirma desde dentro hacia fuera.