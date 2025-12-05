Haya para la construcción sostenible

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La madera de haya es conocida por su buena resistencia, lo que la hace atractiva para ser usada en la construcción para la fabricación de estructuras y en carpintería.

En la actualidad, los hayedos en España ocupan 394.337 hectáreas, lo que supone solo el 2,1% de la superficie forestal nacional. Estas masas están localizadas principalmente en la cornisa cantábrica.

La presencia más numerosa se encuentra en Navarra y en menor medida en Madrid, Castilla y León, Aragón y Cataluña.

Esta especie de frondosa ha sido elegida por varios centros tecnológicos y empresas madereras para trabajar en un proyecto de investigación Life, que tiene como objetivos mejorar la mitigación del cambio climático en los hayedos a través de un modelo silvícola, así como articular una cadena de valor para usar la madera de los hayedos en la construcción.

En el marco de este proyectos expertos trabajan en la creación de nuevos productos tecnológicos con el criterio de que permita el almacenaje de carbono el mayor tiempo posible en la madera.

El proyecto Life Haya está coordinado por la Fundación Cesefor de Soria y en él participan como socios la Asociación Española de Sostenibilidad Forestal (PEFC), el Instituto de la Tecnología de la Construcción (ITeC), Nasuvinsa (Navarra, suelo y vivienda), Hazi Fundazioa, Certinalia Tecnología Group, Egoin Wood Group y Grupo Gámiz.

Arrancó en 2023 y los socios del proyecto trabajan con 10 rodales demostrativos de hayedos, de los que obtienen la madera para conseguir los productos innovadores que se usarán posteriormente en la construcción de un edificio piloto sostenible, denominado 'Hayabitat', que estará ubicado en Navarra para el uso del guarderío forestal.

El proyecto ha alcanzado su ecuador. En este periodo se ha creado visor geográfico que permite analizar el potencial ecológico, productivo y de gestión sostenible de los hayedos y en el apartado industrial se han fabricado dos nuevos productos tecnológicos con madera de haya, que han sido sometidos a los primeros ensayos técnicos que van a continuar hasta conseguir los respectivos certificados constructivos.

«Buscamos un cambio del uso de la madera, revalorizarla e incrementar la bioeconomía de los territorios, además de alimentar el mercado de la construcción que cada vez es más demandante», explica la coordinadora del Life Haya y técnica del Cesefor, Silvia Gómez.

El primero de los productos industriales que se ha hecho es madera laminada encolada y, el segundo, madera contralaminada mixta, elaborada con haya y pino.

La madera laminada encolada está destinada a ser empleada para vigas principales, pilares y cabrios de cubiertas, mientras que el panel contralaminado, que se monta en capas perpendiculares, tendrá como destino los forjados, dada su estabilidad.

Toda la primera fase de ensayos se han realizado en el laboratorio-taller del Cesefor en Soria, donde los nuevos productos madereros han sido sometidos a pruebas críticas para testear la delaminación, entre otros aspectos.

Los resultados de estos primeros ensayos han sido buenos y permiten sentar las bases para que la madera de haya se emplee en la construcción, donde no se encuentra introducida en la actualidad.

Tras estos resultados, el equipo del Cesefor realizará más pruebas con nuevos prototipos de panel contralaminado, porque a pesar de que el balance ha sido satisfactorio no llega a los niveles exigidos por la norma para su posterior certificación, según explica la coordinadora.

El objetivo es conseguir la obtención del marcado CE (requisito para los productos de construcción) y la Declaración Ambiental, de tal manera que se puedan introducir en el mercado de la construcción con todas las garantías.

Estas certificaciones serán realizadas por el ITeC y una vez que se haya culminado el proceso se emplearán en un innovador sistema constructivo que permitirá levantar un edificio sostenible, que también estará certificado.

Este desarrollo industrial, que se enmarca dentro proyecto Life, se completa con un trabajo científico que persigue mejorar el conocimiento de los bosques de hayas, la evolución de las superficies, su estado de conservación, los riesgos y las vulnerabilidades a las que están sometidos y sus capacidades como sumideros de carbono.

Para ello el equipo de Hazi Fundaziaoa, uno de los socios del Life, ha desarrollado un puntero visor geográfico que facilita el análisis del potencial ecológico, productivo y de gestión sostenible de los hayedos del norte de España.

Es una herramienta cartográfica que facilita la ubicación y la distribución de los hayedos y entre ellos, aquellos que cuentan con certificación.

Además se puede consultar la evolución de las existencias maderables en las últimas décadas y establecer comparaciones de la madera y la biomasa acumulada, así como estimar el incremento maderable útil por hectárea y año.

Otra de las utilidades del visor es la consulta de las perturbaciones de la masa forestal, como cortas, incendios y otro tipo de eventos.

Es la primera vez que se crea una herramienta de estas características para los hayedos en la que se han cruzado los datos de campo con la información satelital, según explicó Alejandro Cantero, responsable de Hazi que ha elaborado el visor.

La información de campo se ha obtenido del Inventario Forestal Nacional, que cada cierto periodo de tiempo actualiza las mediciones en los bosques en determinadas localizaciones, lo que permite extrapolar de manera estadística los datos, en este caso a toda la masa forestal de hayedos, de esta manera se pueden consultar datos interesantes como el volumen de madera que está creciendo por hectárea.

Gracias a las imágenes satelitales se puede consultar y realizar un seguimiento de las perturbaciones de los bosques de hayedo. Una de las características destacadas de este visor cartográfico es que permite consultas muy detalladas sobre el terreno.

Es una herramienta que se ha creado para facilitar la toma de decisiones y la planificación forestal. El acceso a la información es libre.