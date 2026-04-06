El veterinario de la gripe

Publicado por María Bausela Creado: Actualizado:

Dentro de la rama veterinaria, César-Bernardo Gutiérrez Martín encontró su pasión en el estudio de las bacterias de los cerdos, concretamente aquellas involucradas en el complejo respiratorio de estos animales, un área a la cual lleva dedicándose desde hace casi 40 años. Sus andaduras en el mundo del estudio y cuidado de los animales arrancó en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León en 1986, centro en el cual se licenció en Veterinaria y en el que trabaja a día de hoy.

Tras obtener este grado, consiguió hacerse con el tercer premio nacional de Veterinaria de su promoción, un título gracias al cual además obtuvo una beca nacional para cursar su doctorado, un paso que dio en 1988, de nuevo en León, de la mano del profesor Elías-Fernando Rodríguez Ferri, el cual «lo ha sido todo para mí, director de tesis, maestro, mentor, compañero y amigo», apunta el investigador.

Fue con este científico con quien empezó a trabajar en el estudio de las bacterias del complejo respiratorio porcino, una rama en la que lleva trabajando en la ULE desde entonces. Es esta extensa trayectoria con este centro al que lleva 38 años profundamente ligado lo que le llevó a ser nombrado catedrático de universidad leonesa en 2017.

Actualmente es profesor del Grado en Veterinaria, el Máster en Gestión de Prevención de Riesgos Laborales y el Máster en Innovación en Ciencias Biomédicas y de la Salud de esta institución. Una labor que compagina con su trabajo como responsable del grupo de investigación Bacterias Respiratorias Porcinas (BACRESPI).

Como parte de esta faceta investigadora, ha trabajado recientemente en una investigación con la cual analiza por qué el sistema inmunitario responde de manera distinta cuando los virus y las bacterias infectan simultáneamente a los pacientes.

Este proyecto busca demostrar que la respuesta desencadenada por los macrófagos, células fundamentales en la respuesta inmunitaria innata de los seres vivos, está dominada por el primero de los microorganismos que infectan a un paciente, cuando está causada por dos microorganismos que actúan secuencialmente.

El trabajo de investigación lo realizan en colaboración con el grupo de ‘Virología e Inmunidad Innata’ de la Universidad CEU San Pablo, de Madrid, al cual se unió el equipo dirigido por Gutiérrez Martín para aportar su experiencia con la especie porcina, «que mantiene semejanzas con el comportamiento humano frente a este tipo de coinfecciones respiratorias».

Hasta la fecha, han trabajado conjuntamente en dos fases cuyos resultados han sido publicados. En primer lugar, realizaron la comprobación de la alteración que sufren los «microorganismos respiratorios residentes no perjudiciales», la microbiota, como consecuencia de la infección causada por el virus de la influenza porcina. Y en una segunda fase, en la cual se encuentran actualmente, han comparado una superinfección frente a una coinfección por el virus de influenza y por estreptococos.

Su metodología pasa por el uso de macrófagos derivados de cerdo, un modelo que resulta a la hora de hablar de la gripe humana, puesto que los cerdos desarrollan una enfermedad respiratoria similar a la de los humanos cuando se ven afectados por el virus de la gripe porcina y la bacteria Streptococcus suis.

Adicionalmente, el modelo porcino permitió comparar los efectos de las coinfecciones dependientes de la cepa de virus o de distintas variantes del Streptococcus.

«Esto demuestra que los mecanismos objeto de análisis pueden presentar comportamientos similares en distintas especies que sufren la gripe, poniendo en valor el uso de modelos animales para comprender mejor las coinfecciones y desarrollar intervenciones más eficaces», añade.

Dentro de este análisis, ha estudiado a su vez cómo la edad condiciona la respuesta de los macrófagos frente a estas coinfecciones, ya que estas afectan de manera diferente a los niños, adultos y personas mayores. Para ello, han comparado macrófagos procedentes de ratones jóvenes, con una semana de edad, ratones adultos, 12 semanas, y ratones de mayor edad, 40 semanas.

Así, han podido verificar qué sucede si hay una superinfección en dos etapas, en las que los estreptococos alcanzan el sistema respiratorio posteriormente a la infección por el virus de la gripe, y cómo esto agrava los síntomas y lesiones del cuadro respiratorio inicial, en comparación con lo que sucede cuando se produce la llegada simultánea de ambos microorganismos patógenos.

Este trabajo les ha permitido distinguir una diferencia en la respuesta entre los distintos tipos de macrófagos, un hecho al que se suma que esta respuesta también es diferente dependiendo de que se infecten al mismo tiempo o de forma secuencial».

Los resultados suponen un cambio de paradigma, ya que «han demostrado que algunos estudios sobre procesos respiratorios humanos podrían desarrollarse alternativamente en el laboratorio, a partir de cultivos de células porcinas».

Adicionalmente, también han obtenido «una mejor comprensión del desarrollo de las coinfecciones y superinfecciones respiratorias humanas, cuando se ven implicados como agentes primarios virus como el de la gripe y como agentes secundarios determinadas bacterias que, con independencia de su especie según que la enfermedad suceda en seres humanos o en cerdos, pertenecen en ambos casos al género Streptococcus».

Con este proyecto, César-Bernardo Gutiérrez Martín sigue en su tarea para avanzar en el conocimiento de las bacterias involucradas en el complejo respiratorio porcino, una rama que se considera fundamental para «frenar el avance de enfermedades tanto en cerdos como en humanos».