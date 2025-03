El obrador de tierra de pinares

Publicado por Henar Martín Puentes Soria Creado: Actualizado:

Los obradores de los pueblos forman parte de su historia. Son albaceas del recetario típico, con sus pastas y dulces. Y en este panorama destaca El Harnero, una pastelería artesana abierta en el año 2000 en Pedrajas de San Esteban, en el corazón de Tierra de Pinares. «Desde niño me encantaba la cocina, pasaba horas con el típico libro de recetas y me ponía a hacer dulces. Cuando llegó el momento de elegir qué estudiar decidí irme a Astorga a hacer un curso de formación», recuerda David Martín Sanz, que regenta este horno artesano. Tras pasar su etapa de formación en una panadería-pastelería de la localidad leonesa se dio cuenta de el mundo de los postres era su verdadera vocación. «A mitad de prácticas me cambié a lo que en realidad era mi pasión, una pastelería artesana en el mismo municipio, Astorga, donde estuve trabajando un año y medio ampliando conocimientos y formación».

TRADICIÓN PASTELERA

Hace 25 años decidió dar el salto en solitario y emprender en el pueblo donde nació y se crió. «Mis padres me animaron a hacerlo y me apoyaron en todo momento». Su pareja, Patricia, ha sido el otro sostén para lograr sus objetivos. Su obrador se abastece de materia prima de calidad donde no puede faltar como ingrediente estrella el piñón típico de la zona. «Siempre utilizamos producto de primera calidad. Pedrajas es epicentro del piñón de España, estamos rodeado de pinares y como no podía ser de otra manera contamos con él», comenta. Sus piñones son seleccionados garantizando la máxima frescura y calidad, lo que aporta valor añadido a su producto más popular, la tarta de piñones. «Es lo que más gusta y demanda la gente. La tenemos todo el año». Una receta que cuenta con versión en brazo de gitano. En la parte salada destacan además también las empanadas de jamón york o atún.

El éxito llegó pronto gracias al esfuerzo por elaborar productos artesanos y al poco tiempo abrieron un segundo establecimiento en Íscar. «Siempre hemos intentado mejorar, hacerlo lo mejor posible», afirma con humildad.

Los hojaldres bañados o de mantequilla o las torrijas con crema tostada no faltan en su vitrina cuando es la época. Pero su abanico abarca dulces y pastas de todo tipo en función del calendario. Los buñuelos de viento rellenos de nata, crema o trufa no fallan al igual que las tartas para celebraciones, cumpleaños infantiles o bodas. Llegada la navidad los roscones acaparan todo el protagonismo además de las tartas por encargo y los turrones. Todo respetando procesos artesanales que requieren tiempo y paciencia. «Nosotros no utilizamos la congelación para facilitar el trabajo sino que lo producimos todos los días para que los productos lleguen al cliente siempre frescos».

Sus recetas han encandilado a su clientela. A lo largo de este tiempo El Harnero ha ido creciendo y ampliando productos, atravesando ampliaciones y reformas de las dos tiendas y el obrador. «Se nos quedó pequeño el espacio y tuvimos que ampliarlo antes de la pandemia, actualmente tenemos las instalaciones modernizadas», sostiene.

David cumple un cuarto de siglo siendo referente en pastelería artesana asentada en el entorno rural. «He llegado aquí por una suma de casualidades», asegura con sencillez este maestro pastelero que en la actualidad cuenta con un equipo de trabajo formado por 9 personas. Pero lo cierto es que su historia es la suma de ingredientes de talento, pasión y constancia.