Castilla y León da el pistoletazo a una buena campaña de setas de primavera

Pistoletazo de salida a la campaña de setas de primavera con muy buenas expectativas. El programa de Micología de Castilla y León (Micocyl), una iniciativa promovida por la Junta, diputaciones y más de 320 municipios de la Comunidad, prevé un buen inicio de temporada gracias a la elevada humedad en suelo, unido al pronóstico de precipitaciones para los próximos días con temperaturas suaves. Todo ello «provocará un incremento de producción de especies típicas de primavera, como es Calocybe gambosa (perrechicos), Morchella sp (colmenillas). y Boletus pìnophilus», detalla Micocyl.

En los muestreos ya se han registrado los primeros ejemplares de estas especies, ‘colmenillas’ y ‘nansarones’ en Soria, Burgos y Segovia y Boletus pinophilus de manera puntual en Zamora. Todas ellas con rendimientos de recolección poco significativos y con tamaños inferiores a los establecidos en los límites para su recolección, sobre todo en el caso de los ‘nansarones’, cuyo tamaño mínimo permitido es de 3 cm de sombrero. También en montes de Valladolid se han registrado los primeros pucheruelos (Hevella leucomelaeana), especie muy apreciada por los recolectores, según ha detallado el programa Micocyl, gestionado por el equipo investigador de la fundación forestal Cesefor, con sede social en Soria.

Según los inventarios, realizados semanalmente para estimar la cantidad y variedad de setas silvestres que fructifican en la Comunidad, la previsión micológica para las provincias que cuentan con acotados en la red Micocyl es la siguiente:

Ávila

La provincia de Ávila ha registrado una producción micológica muy escasa, con una ligera mejoría en las zonas de media montaña gracias a las precipitaciones recientes y a temperaturas suaves. Las condiciones climáticas están favoreciendo la aparición de algunas especies primaverales, aunque el desarrollo sigue siendo desigual debido al exceso de humedad acumulada durante el invierno y a unas temperaturas algo bajas para la época.

Entre las especies predominantes en esta temporada se encuentran Morchella spp. o colmenillas, donde en campañas anteriores han tenido una aparición temprana en claros de pinares y zonas quemadas; Marasmius oreades o senderuela, presente en praderas húmedas de la provincia; e Hygrophorus marzuolus o seta de marzo, con presencia puntual en pinares húmedos de la Sierra de Gredos.

Las zonas donde se espera una mayor producción micológica son la Sierra de Gredos, con una actividad destacada en pinares; el Valle del Alberche y el Valle del Tiétar, donde se observa una presencia creciente de colmenillas tras las últimas lluvias; y áreas de repoblación con pino resinero (Pinus pinaster), con una producción incipiente condicionada por la evolución de las temperaturas. Si se mantienen las lluvias intermitentes y las temperaturas templadas, se prevé un aumento progresivo en la producción micológica de la provincia.

Burgos

Tímido inicio de la fructificación. Marzo ha sido más frío de lo normal y muy húmedo, pero se ha experimentado un aumento de temperaturas en los últimos días que lleva a esperar un inminente comienzo de la campaña micológica de primavera.

Los primeros ejemplares de perretxicos o lansarones (Calocybe gambosa), se pueden encontrar formando corros de bruja en pastizales o praderas de montaña en los distintos acotados Micocyl de la provincia de Burgos. Al ser comienzo de la temporada, es muy importante recordar que el tamaño mínimo del diámetro del sombrero que se permite recolectar es de 3 centímetros. No obstante, se recomienda no recoger por debajo de 4 cm para favorecer su incremento.

También será posible encontrar los primeros ejemplares de colmenillas (Morchella spp.), aunque es importante recordar que, a pesar de ser considerada como un excelente comestible, es tóxica en crudo, por lo que solo pueden ser objeto de comercialización o consumo tras un tratamiento adecuado. En cuanto al tamaño mínimo que se permite recolectar, se establece con carácter general en 4 centímetros, considerando la medida mínima con respecto a la altura de toda la seta desde el ápice de esta a la base del pie.

La previsión para los próximos días en la provincia, con un amplio margen de incertidumbre, muestra probables precipitaciones generalizadas y ocasionalmente acompañadas de tormenta, pero sería deseable un ligero aumento de las temperaturas para que pudiera favorecer la aparición de nuevas fructificaciones.

Zamora

Buenas previsiones. La campaña micológica en la provincia de Zamora se ha mantenido activa prácticamente durante todo el invierno, destacando por una abundante producción de trompetas amarillas o gulas de monte (Craterellus tubaeformis), especialmente en zonas de pinares. La persistente humedad y la ausencia de heladas significativas han favorecido un desarrollo micológico continuo y poco habitual en esta época del año.

En las últimas semanas se ha registrado la aparición puntual de Boletus pinophilus, cuya presencia podría intensificarse en los próximos días gracias a la combinación de lluvias intermitentes y el progresivo ascenso de las temperaturas.

Las precipitaciones acumuladas durante los últimos meses permiten anticipar una primavera propicia para la fructificación de diversas especies. Se espera una campaña primaveral especialmente productiva en áreas de media montaña y en suelos bien drenados.

«La previsión en esta provincia es optimista tanto para recolectores como para aficionados, que confían en una temporada generosa y sostenida en el tiempo», detalla Micocyl.

Valladolid

Excelentes perspectivas. Los pinares de Valladolid inician la temporada primaveral con unas condiciones excepcionales para la recolección de setas. Las lluvias abundantes de las últimas semanas, unidas a la ausencia de heladas y el aumento de las temperaturas, han creado el escenario ideal para una fructífera campaña. Los arenales de la provincia se encuentran bien hidratados, favoreciendo la aparición de especies muy apreciadas como las colmenillas (Morchella spp.), los bonetes (Helvellas spp.) y los tradicionales pucheruelos (Helvella leucomelaena), tan apreciados en esta tierra de pinares.

A pesar de su popularidad, algunas de las setas más buscadas en esta temporada requieren una manipulación cuidadosa. Las colmenillas, los bonetes o los pucheruelos son tóxicos si se consumen crudos o mal cocinados. La forma más segura de prepararlas es mediante su deshidratación completa durante varias semanas, seguida de una rehidratación en agua durante al menos dos horas y una cocción completa, desechando siempre el agua del remojo.

La legislación también es clara al respecto. El Real Decreto 30/2009, que regula las condiciones sanitarias para la comercialización de setas, incluye al género Helvella y Morchella en la Parte C, lo que significa que solo pueden comercializarse tras un tratamiento adecuado, como el secado. La congelación no es un método válido, ya que no elimina las toxinas responsables de su toxicidad.

«La Semana Santa ofrece la oportunidad ideal para adentrarse en el monte después de los meses de invierno, reconectar con la naturaleza y disfrutar de las setas primaverales», observa el equipo investigador de Cesefor. «Este año, las condiciones meteorológicas prometen una campaña micológica favorable. Desde el programa Micocyl, invitamos a todos a explorar los magníficos bosques cercanos a nuestros pueblos y ciudades y a disfrutar de la recolección de setas silvestres, una actividad recreativa que además es una excelente forma de relajarse».

Eso sí, el programa recuerda que antes de adentrarse en una zona acotada es necesario obtener el permiso correspondiente, ya que la recolección sin autorización puede acarrear sanciones económicas.