Una plantación de paulownia de 50 hectáreas en Soria para investigar sobre el alzheimer

Sagides contará con una finca de 50 hectáreas para el cultivo y aprovechamiento de la paulownia, un árbol de rápido crecimiento con extraordinarias propiedades ecológicas y productivas, incluida en un proyecto de Gravitad, la aceleradora de startups con sede en Canarias, junto con la Asociación Española Contra el Desperdicio Alimentario (Aecoda), que ha conseguido 30 millones de euros de una empresa de Estados Unidos. Su intención es empezar con la plantación de los árboles para la primavera del año que viene, una vez obtengan las autorizaciones necesarias tanto de la Junta de Castilla y León como de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Así, en los terrenos, propiedad de Aecoda en esta localidad pedánea de Arcos de Jalón, se colocarán unas 280 paulownias por hectárea en varias fases, y se instalará riego por goteo y sensorización inteligente con tecnología IoT (Internet of Things).

La paulownia, un árbol maderable alternativo al chopo, es originario de China y su rendimiento puede llegar a ser tres veces superior al primero. Aunque tarda seis años en nacer, de la paulownia se utiliza todo: las hojas y las flores, para la industria cosmética y para apicultura, mientras que el tronco tiene muchos usos por la enorme calidad de su madera; de hecho es muy demandada para ebanistería de alta calidad, como la fabricación de instrumentos musicales o tablas de surf de alta gama. Y el subproducto se utiliza para la fabricación de biocombustible, normalmente en forma de pellets dado su poder calorífico.

Lo cierto es que hasta que no se cuente con los permisos administrativos, no es posible determinar cuál será la inversión en ambas localizaciones del proyecto, que por otra parte han sido seleccionadas ex profeso por la propia esencia de la iniciativa Paulownia, que nace además con la vocación de desarrollar una solución innovadora, sostenible y de alto impacto social, económico y ambiental, basada en el cultivo y aprovechamiento de la Paulownia, un árbol de rápido crecimiento con extraordinarias propiedades ecológicas y productivas.

La recuperación del paisaje va unida a la del territorio, con la generación de economía y por tanto de empleo para agricultores y técnicos. La repoblación en la llamada ‘España vaciada’, de carácter eminentemente rural, representa aquí otro factor importante de una ecuación que también incluye otros aspectos como el turismo sostenible o la educación, y por supuesto la tecnología y la innovación, por ejemplo para sensorizar los cultivos.

Además de en Canarias, Gravitad impulsa proyectos en otras regiones como Castilla y León o Galicia, siempre con base tecnológica. Estos abarcan ámbitos tan diversos como las soluciones avanzadas para la transformación digital –como blockchain y tokenización–, la agricultura, salud, o el turismo. Gravitad opera bajo un modelo descentralizado, con presencia en distintos puntos estratégicos de Europa y América, lo que le permite captar talento e inversión sin limitaciones geográficas.

De hecho, la plantación de Sagides forma parte de la segunda fase de una línea de investigación y desarrollo internacional centrada en los efectos positivos que los principios activos derivados de la paulownia, conocida en Asia como el ‘árbol de la vida’, pueden tener en pacientes con Alzheimer en etapas tempranas. El proyecto, que cuenta con una inversión de 30 millones de euros a cinco años, también se extiende a Orense, donde se acometerá otra plantación, una vez que se obtengan también las pertinentes autorizaciones. Además, Gravitad está trabajando en cosmética para aprovechar al máximo los beneficios de los principios activos presentes en la paulownia. “Si bien aún es incipiente, las expectativas son prometedoras y en nuestra hoja de ruta está avanzar sobre esa línea”, señalan desde la empresa canaria.

En cualquier caso, de sobra es conocido que el Alzheimer es una terrible enfermedad que hasta ahora no tiene cura, por lo que Gravitad se refiere a investigaciones para paliar los síntomas en primera fase de la enfermedad y mejorar la calidad de vida de los pacientes y las personas en su entorno.

De hecho, la siguiente etapa de la investigación se centrará en determinar la precocidad del deterioro del sistema colinérgico y el momento óptimo para administrar tratamientos farmacológicos que ayuden a estabilizar el deterioro cognitivo en los pacientes, poniendo los resultados a disposición de la comunidad científica que estudia mecanismos para prevenir o controlar esta enfermedad.