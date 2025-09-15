Soria, centro de producción estival para Florette

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Florette se encuentra estos días en plena campaña de recogida de lechugas y escarolas, además de espinacas, acelgas kale y brócoli, principalmente en las 200 hectáreas de Olmillos y este año también en el nuevo regadío de Hinojosa del Campo. Una diversificación que ha permitido incrementar la superficie total de cultivo en la zona y que le garantiza el 25% de su producción de verano.

Carlos Faiante, director de producción agrícola y compras de la empresa hortícola navarra, pone de manifiesto que esta diversificación entre Olmillos, que era la zona tradicional de los últimos años, e Hinojosa “es muy interesante para asegurar una mayor estabilidad y continuidad semanal de las recolecciones minimizando los impactos de las lluvias pedriscos u olas de calor”.

La apuesta por Hinojosa del Campo ha permitido además aumentar la superficie total en la zona en cerca de un 25% y volver a introducir el cultivo de espinaca, acelga y brásicas. “Actualmente en Soria tenemos el 25% del total de la producción de verano”, sostiene.

Aunque el arranque de la campaña fue complicado, con algunas incidencias en el mes de junio por las tormentas, conseguimos acelerar el ritmo debido al buen tiempo de los meses posteriores y estimamos que la producción y recolección no sufrirán grandes contratiempos, aunque como siempre los factores climatológicos a lo largo del año es un reto constante”.

Lo cierto es que en los meses centrales del verano, en los que Florette se encuentra en su pico de máxima producción, necesita más de 130 personas al día para sacar la cosecha. Algo que se convierte en un problema en una provincia tan despoblada como Soria. “La falta de mano de obra agrícola es una evidencia en toda España y en Soria aún más acentuada, es un factor muy limitante en el crecimiento y expansión de las empresas”, asegura Faiante, por lo que como en años anteriores deben trasladar a trabajadores de otras zonas para atender la producción de verano.

Así, a día de hoy la cosecha está siguiendo su curso sin mayores complicaciones por el momento. Faiante reconoce que la ampliación de fincas en Soria y también en otras zonas de España como Navarra y Albacete ha sido clave para mantener un buen nivel de suministro a los clientes.

Por ello, sus expectativas “son buenas gracias a la climatología de los últimos meses, aunque las tormentas y las olas de calor siempre suponen un reto recurrente para el campo”.

Asegura que Florette ha conseguido mantener la campaña en marcha y minimizar los retrasos pese a las condiciones climatológicas adversas. “Seguimos apostando por Soria como enclave estratégico para nuestros cultivos gracias a las buenas condiciones que reúne, como el nuevo terreno ya que está más fértil y su estructura está intacta sin erosiones por prácticas agrícolas previas”.

Florette cultiva de forma directa cerca de 2.000 hectáreas con más de 500 agricultores locales en diferentes regiones de España, garantizando así el suministro de materias primas a lo largo del año. En total, produce más de 60 variedades de lechuga y primeros brotes.

La zona de Soria supone cerca del 10% del total de la producción propia y la tipología de cultivos que realiza apenas se puede recolectar en el periodo estival, ya que es un periodo corto y con alto riesgo climatológico. “Por ello, debemos tener otras zonas de cultivo simultáneo como Albacete y Navarra, de manera que diversificamos lo mejor posible los cultivos y así aseguramos abastecimiento todo el año”.

Durante el invierno la actividad en Soria es menor ya que no hay campaña en la zona, pero siempre se está innovando para mejorar los procesos.