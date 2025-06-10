Así es el nuevo regadío de Hinojosa del Campo, fotos de la visita a las instalaciones

La zona cuenta con nuevas infraestructuras para el riegoMARIO TEJEDOR

La obra de riego en Hinojosa del Campo ha sido completada y ha incluido la construcción de diversas infraestructuras clave. Entre ellas se encuentran una red principal de riego de 13 kilómetros y una balsa de acumulación con una capacidad de 75,000 metros cúbicos. Además, se han instalado dos parques fotovoltaicos que proporcionan energía al proyecto, permitiendo así su funcionamiento autónomo y mejorando la eficiencia energética.

La zona de riego se abastece de aguas subterráneas de la cuenca del Alto Rituerto. El riego se gestiona mediante un sistema automatizado que optimiza la eficiencia del agua. Además, se han construido casi 16 kilómetros de caminos y sendas para facilitar el acceso y la operatividad en la zona. Dos empresas navarras, Florette y Grupo AN, ya cultivan sus productos en estas tierras.