Líderes en maquinaria agrícola con el 55% de las ayudas del ‘Renove’

Publicado por Santiago G. del Campo Soria Creado: Actualizado:

Castilla y León consolida su liderazgo en maquinaria agrícola un año más y acapara más de la mitad de las ayudas el ‘Plan Renove’ del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa) para toda España. Las nueve provincias de la Comunidad consiguen ayudas por 4.724.540 euros, destinadas a 630 agricultores, para impulsar la modernización de la maquinaria en el campo.

La cifra supone el 55,4% del total de la consignación para toda España, que ascendía a 8.527.059 euros. Tras Castilla y León, las más beneficiadas han sido Aragón, con 1.924.671 euros para 303 cambios de maquinaria y, ya a distancia, Cataluña, con 648.162 euros para 87 agricultores.

En el conjunto nacional, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación aceptó 1.600 solicitudes de ayuda para la renovación de maquinaria agrícola del Plan Renove 2025 (el 84% de las solicitudes presentadas por agricultores y ganaderos), a las que se destinaron 9,55 millones de euros, la totalidad de los fondos disponibles, según los últimos datos provisionales.

La convocatoria se cerró con éxito —400 beneficiarios más que el pasado año— y, en total, se presentaron 2.000 solicitudes, un 45% más que en 2024. El Plan Renove movilizó más de 41 millones de euros de inversión en compra de maquinaria nueva. De esta forma, la ayuda pública cubre el 22% del gasto total, mientras que el resto ha sido aportado por los propios agricultores y ganaderos.

Por primera vez, el Plan Renove ha incluido componentes de agricultura de precisión, tanto para adaptar maquinaria en uso como para equipos recién adquiridos. Esta línea, dotada con 1 millón de euros, subvenciona sistemas de autoguiado, adaptación de maquinaria para trabajo variable y kits Isobus.

Se incorporan 1.211 unidades de maquinaria moderna, más eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Destacan las 267 sembradoras de siembra directa, los 272 equipos de aplicación de fitosanitarios y las 271 trituradoras de restos vegetales.

Hay que destacar la sustitución de tractores que también ha tenido una gran acogida, con más de un millón de euros de subvención, y 98 unidades. Mención aparte merece las ayudas para la adquisición de 368 sistemas de autoguiado por una suma que supera 900.000 euros. Esto demuestra el interés del sector en la adopción de la agricultura 4.0.

El Plan Renove 2025 mantiene las líneas de apoyo diferenciadas para sembradoras de siembra directa y resto de maquinaria, con el objetivo de reducir emisiones, mejorar la fertilidad del suelo y prevenir su erosión. Además, apoya la renovación de equipos que mejoran la eficiencia en el uso de purines, fitosanitarios y cubiertas vegetales. Se contribuye así a los objetivos medioambientales de la PAC y a la rentabilidad de las explotaciones.

Además, el remanente de fondos permitirá atender solicitudes de sembradoras de siembra directa que habían quedado en lista de espera. Las solicitudes se están tramitando por orden de presentación hasta que se agoten los nuevos fondos y cuando concluya este proceso se conocerá la distribución definitiva de los 9,55 millones de esta convocatoria.