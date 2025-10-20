Esta localidad de Soria estrenará el esperado obrador con su última cosecha de frutos rojos

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Los productores de frutos rojos de la finca de Montes de Quintos de El Royo se encuentran recolectando la segunda fase de una cosecha «de transición» a la espera de que arranque el obrador. Y es que todos sus esfuerzos están centrados en que las instalaciones puedan comenzar con la actividad «lo antes posible», según explica el presidente de la Asociación para la Promoción Territorial de El Royo (Aproter), Jorge Jiménez, quien confía en que esté en marcha en los próximos dos meses.

Así, están guardando la producción de esta segunda fase de la cosecha para destinarla como materia prima de su próximo catálogo de elaboraciones artesanas, de modo que es primordial que entre en funcionamiento para sacar este valor añadido que se busca con esta iniciativa rural que complementa el proyecto iniciado en 2016 en El Royo dedicado a la producción de frutos rojos en Montes de Quintos y que, después de seis campañas de recolección de frambuesas a pleno rendimiento, este año ha sido «de transición» porque los promotores han priorizado en el obrador.

«Apenas hemos contado con mano de obra para compatibilizar la cosecha y los rendimientos se han quedado escasos, en unos 1.000 kilos por hectárea, cuando hemos tenido años que hemos alcanzado los 4.000 e incluso los 5.000 kilos por hectárea», reconoce Jorge Jiménez. Al hablar de estas cifras hay que tener en cuenta además que es una producción ecológica y al aire libre, de modo que no se puede competir con los resultados de las parcelas de Huelva de frambuesas, donde pueden llegar a alcanzar los 15.000 kilos por hectárea.

Pero el lado positivo es que las máquinas ya están en el obrador y algunas ya incluso se han puesto en marcha para realizar las pruebas, y están los permisos sanitarios para la venta en fresco de frutos rojos, y también de productos liofilizados y congelados. Siguen pendientes las autorizaciones para las elaboraciones como mermeladas y otros productos de transformación.

La asociación ya ha firmado el convenio con el Ayuntamiento de El Royo para poder hacer uso de estas instalaciones, de modo que en cuanto estén todas las licencias, empezará la actividad continuada.

La primera fase de la cosecha, que suele arrancar en julio, es más productiva que la de ahora, en septiembre y octubre, por las propias plantas y también por las temperaturas, de modo que lo poco recogido se está guardando para la transformación. «Algo hemos vendido, pero a las fruterías de Soria, no hemos sacado producto a otras provincias».

Para eso ya habrá que esperar a que entre en marcha el obrador, el primero público compartido que se ha construido para poner en valor los productos endógenos de la provincia de Soria, una instalación comunitaria que servirá para almacenar y conservar en frío la producción de frutos rojos que se da en la zona y otros productos como setas de productores provinciales.

Las obras, en las que se ha invertido un montante de 609.000 euros, arrancaron en septiembre de 2023 y tenían un plazo de ejecución de once meses.

Complementa el proyecto iniciado en 2016 en el que se embarcaron seis familias de El Royo con el objetivo de implantar una actividad singular en el medio rural que frenase la despoblación. Los promotores arrancaron con algo más de seis hectáreas de frambuesas.

También entra en juego el paraje de La Vega, 15 hectáreas de Monte de Utilidad Pública, que cuenta con la concesión de uso privativo para 25 años de cara a ampliar esta iniciativa. Se acometió la obra de la infraestructura, que conllevaba el pozo para el suministro de agua y la estación transformadora necesaria para realizar el bombeo del riego, una actuación que contó con el apoyo de la Diputación de Soria, que financió la obra, presupuestada en unos 120.000 euros. Ahora quedaría llevar la distribución del agua.

La idea es completar la plantación de los frutos silvestres con gente que esté interesada en cultivar la tierra y vivir en el medio rural, una propuesta que quedó en el aire por la pandemia y que El Royo espera retomar en cuanto esté en marcha el obrador. Porque el objetivo principal es generar una actividad económica que asiente población, imprescindible en una provincia como Soria. Y es que el cultivo de los frutos rojos a más de 1.200 metros de altitud entre bosques de roble y con la etiqueta de ecológico son el sello de este producto soriano que ha nacido en el marco de un proyecto distinto a la producción a gran escala y en invernaderos y así es como pretenden continuar en El Royo sus impulsores.