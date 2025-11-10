Una granja de Soria, modelo por su «forma de trabajar»

Una de las cerdas madres amamantando a sus crías en la granja El Cerruco de Atauta.HDS

Arrancó en el año 2021 con la entrada de los animales, 2.650 cerdas en producción, tras unas obras en plena pandemia para conseguir una granja modelo en bioseguridad y bienestar animal que le ha hecho ser digna merecedora del Premio Especial a la Sostenibilidad que concede el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el marco de la XXXII edición de los Premios Porc d’Or, celebrada en Lérida hace unos días.

Para Jesús de Pablo, uno de los tres hermanos propietarios de la granja El Cerruco, se trata de “un reconocimiento a una forma de ser y de trabajar”, en la línea que llevan en sus otras tres instalaciones de porcino. De hecho, asegura que era la única granja que hasta el momento no tenía premio, de modo que todavía les hace más ilusión.

Y es que el jurado ha destacado de esta instalación ubicada en Atauta, en integración con Agrocesa (del grupo Vall Companys), su excelente estatus sanitario, su cuidado sistema de bioseguridad, y sus avances en materia de bienestar animal y gestión medioambiental.

Este galardón reconoce a la explotación que supera los requisitos legales en bioseguridad, sanidad animal, bienestar y sostenibilidad ambiental, con la alineación de los principios del modelo agroalimentario europeo.

En concreto, la granja mantiene un alto nivel de prevención frente a patologías infecciosas, aplica sistemas de parideras libres con amplios espacios, y gestiona la camada hermanada desde el nacimiento. Además, destaca por su gestión integral del entorno, el uso de energías renovables y la optimización del consumo de agua en todo el ciclo productivo.

“Somos conscientes de que tenemos una granja de muy alto nivel porque es la cuarta que ponemos en marcha y es el resultado del aprendizaje que hemos ido adquiriendo con nuestra experiencia en las otras tres y en la que hemos puesto mucho mimo”, reconoce Jesús de Pablo.

Las obras les pillaron en plena pandemia, momento en el que tuvieron grandes dudas sobre si seguían con el proyecto o no. Finalmente tiraron para adelante con un mayor esfuerzo, dado que el coste se incrementó un 30% sobre el presupuesto inicial. Y en 2021 empezó la actividad con las 2.650 cerdas madre en producción y casi una veintena de personas en plantilla. Pero además, asegura que esta instalación “es muy diferente al resto”, con “tres puntos destacables”.

En primer lugar, es una granja que genera el 100% de la energía que necesita, gracias a paneles fotovoltaicos que se complementan con una batería para abastecer de electricidad durante las horas que no hay luz solar, además de un generador para días oscuros. “El Cerruco está totalmente aislada de la línea eléctrica; es autosuficiente”.

Además, sólo posee una nave de gestación: “Mientras las otras granjas tienen cinco naves, ésta solo tiene dos. Tras el destete de las madres las inseminamos y sellamos siempre en el mismo pabellón, y en partos tenemos bienestar animal en todas las plazas”.

Y no menos importante es que los lechones se destetan en el parque donde han nacido y quedan hermanados hasta que van a cebo todos juntos, de modo que están toda su vida como camada íntegra.

Los hermanos De Pablo, sorianos por parte de padre que nació en Muñecas, arrancaron hace años en la actividad de producción porcina. En la actualidad cuentan con una granja en Olmedo, Valladolid, donde en estos momentos están construyendo unas lechoneras para más plazas. Poseen otra en Langa de Duero y una cuarta en Fuentespina, Burgos. "Somos gente inquieta y nos gusta innovar. Por eso nos metimos en el sector porcino”. Y sus granjas acumulan más de una veintena de estatuillas. Les faltaba en El Cerruco. Ahora este premio “es un reconocimiento a una forma de ser y de trabajar: Somos exigentes con el bienestar animal”. Pero también son muy cumplidores con el personal: “Tiene unos vestuarios de un alto nivel para que el trabajador disponga de las mejores condiciones”.

La directora general de Producciones y Mercados Agrarios, Elena Busutil, presidió la gala de entrega de estos premios que desde 1994 reconocen la excelencia de las explotaciones porcinas españolas. Estos galardones, impulsados por el IRTA con la colaboración del Ministerio, constituyen un referente nacional del sector porcino en el ámbito de la producción de capa blanca.

El Premio Especial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, instaurado en 2007 y rebautizado en 2023 como Premio Especial a la Sostenibilidad, tiene como objetivo valorar la contribución del sector porcino a la sanidad animal, el bienestar y el respeto al medio ambiente, pilares esenciales de la política agroalimentaria nacional y europea.