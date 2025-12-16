Campaña «estable» para Nufri con sus manzanas de «alto valor añadido»

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Concluye una campaña estable para Nufri, que «ha ido en tiempo y forma, cumpliendo con las previsiones tanto en volumen como en calidad», con unos resultados estables de producción gracias a su apuesta por las variedades de manzanas de alto valor añadido porque son las más demandadas en el mercado. La empresa hortofrutícola asentada desde hace más de una década en La Rasa constata que «las condiciones meteorológicas han permitido obtener una fruta con excelente aspecto visual, tanto en calibre como en color, y con parámetros internos equilibrados».

Para Nufri la temporada de 2025 ha sido «estable, lo que le ha permitido trabajar con planificación, para poder cumplir con los próximos compromisos comerciales».

La recolección comenzó con Golden, seguida de las variedades rojas y continuó con Evelina, que «cada año gana más protagonismo por su excelente comportamiento comercial». Después llegó el turno de Envy, su «variedad club estrella, que ya cuenta con un reconocimiento importante en el mercado», y finalmente Nufri cerró la campaña con Fuji.

La compañía asegura que tanto Evelina como Envy son «piezas clave» en su estrategia porque «aportan diferenciación y valor añadido, consolidando la apuesta por variedades que conectan con las preferencias del consumidor y garantizan calidad durante todo el ciclo». Las precipitaciones que llegaron en mitad de la recogida obligaron a paralizar la recolección por seguridad y para preservar la calidad del fruto. Sin embargo, estos paros fueron puntuales y no afectaron al calendario previsto. «Hemos podido recoger en tiempo y forma, sin incidencias relevantes, como ocurre en cualquier zona productora, cuando llueve hay que parar».

Lo cierto es que Nufri no está incorporando nuevas variedades, pero sí avanza en un proceso de reconversión varietal. «Sustituimos aquellas menos adaptadas por otras que ofrecen mejores resultados agronómicos y comerciales». Porque su objetivo «es optimizar la producción y responder a las preferencias del consumidor, apostando por variedades con alta demanda y excelente comportamiento en conservación».

La compañía leridana que aterrizó en la provincia en 2008 para plantar 700 hectáreas de manzanos en La Rasa, lidera la petición de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) para la Manzana de Soria: «Estamos trabajando intensamente en ello. Es un proceso complejo que requiere recopilar y analizar datos de los últimos 20 años para demostrar, y como ya podemos corroborar, que la manzana producida en Soria es significativamente distinta a la del resto de Europa».

La explicación obedece a «la altitud y el clima extremo de la provincia, que confieren características únicas que queremos proteger y poner en valor».

Por ello, Nufri tiene claro que «la IGP será un reconocimiento al esfuerzo de los productores y una herramienta para diferenciar un producto excepcional en el mercado».

Esto tiene el ‘pero’ de las temperaturas extremas en invierno y los hielos de la primavera. Por ejemplo, la finca de Nufri cuenta con la más puntera tecnología que impide que los manzanos se congelen. Y, por supuesto, el regadío es imprescindible para contribuir al asentamiento de nuevas empresas.