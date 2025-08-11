Nufri invertirá 1,3 millones para colocar paneles solares sobre los manzanos en Soria

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La empresa Nufri colocará paneles solares fotovoltaicos por encima de los manzanos que tiene plantados en su finca de La Rasa (Soria). Se trata de una instalación agrovoltaica que forma parte de un proyecto piloto de la empresa hortofrutícola que le permitirá producir y almacenar energía, así como estudiar el impacto de la instalación en las plantas y en la calidad de la fruta.

La inversión alcanza los 1,3 millones de euros y la actuación se centrará en una hectárea de las 800 que tiene cultivadas en la explotación soriana.

La estructura se colocará entre los árboles y varios metros de altura estarán los paneles sobre las plantas. La instalación está diseñada con una potencia de instalación de 994 kilowatios y tendrá una capacidad para almacenar 600 kilowatios en baterías de litio. La energía producida es para autoconsumo y el almacenamiento de la misma forma parte de una importante novedad, lo que permitirá a la empresa disponer de ella de acuerdo a la demanda.

La hectárea de manzanos elegida para el proyecto estará dotada de sensores agronómicos para medir las variables meteorológicas y del cultivo, lo que permitirá no solo generar electricidad, sino también conocimiento real sobre la convivencia entre ambas actividades basado en los datos recogidos sobre el terreno.

Permitirá el control de la temperatura y de los golpes de calor, supervisar la evo transpiración y cómo afecta el sombreo de los paneles fotovoltaicos a los manzanos, en definitiva saber lo que va a pasar en los árboles al colocar encima los paneles fotovoltaicos.

Según explicaron fuentes de Nufri, la empresa pondrá en marcha otros dos proyectos similares en su central de Mollerusa y en Indulleida, ambas en la provincia de Lleida.

El de La Rasa cuenta con una tramitación avanzada. El Ayuntamiento de El Burgo de Osma está tramitando la concesión de autorización de uso excepcional de uso de suelo rústico y la correspondiente licencia urbanística y ambiental para este proyecto.

Desde Nufri explicaron que es proyecto «forma parte de la filosofía» de la empresa que ha apostado desde sus inicios por la producción de las energías limpias. De hecho, en la central que tiene en La Rasa para el almacenamiento y conservación de la fruta cuenta con paneles solares en las cubiertas de los edificios.

Precisamente una de las líneas de negocio de la firma es la producción de energía. Tiene su propia comercializadora de electricidad y gas natural dirigida a empresas y hogares. Nufri Energía nació en 2017 y desde entonces ha invertido en diferentes formas de producción energética, como la solar y la cogeneración, a partir de biomasa e hidráulica.

Con el proyecto para La Rasa, Nufri ha resultado beneficiaria de una ayuda de un millón de euros del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), dentro del programa RENOINN que ha apoyado iniciativas innovadoras para la instalación de energía renovables.

Durante cinco años deberá presentar una memoria anual con las características de rendimiento de las instalaciones fotovoltaicas colocadas y su impacto en la explotación agrícola.

Nufri tiene en La Rasa la mayor plantación de manzanos de Europa en la que recoge cerca de 35 millones de kilos de diferentes variedades.