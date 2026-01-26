Soria, tierra de la serrana negra y la ojalada, ambas en peligro de extinción

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

La provincia de Soria lidera el patrimonio ganadero de la serrana negra y la ojalada, dos de las 17 razas autóctonas amenazadas de Castilla y León, según el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España, contribuyendo a la conservación de su material genético. Así, en su territorio se crían siete de estas razas que aglutinan casi 12.500 animales.

Son razas autóctonas, reconocidas y utilizadas por su interés económico, productivo, cultural, medioambiental o social, asociadas a las distintas zonas y a los usos que se les han dado a estos animales a lo largo del tiempo, lo que hace que cada raza posea cualidades propias de adaptación al medio natural irrepetibles. Y es que la geografía de la provincia, como la de la Comunidad, es tan variada que dispone de diferentes recursos naturales para el aprovechamiento directo del ganado, desde las rastrojeras y dehesas a los pastos de alta montaña, diferentes ecosistemas que son aprovechados tanto por razas autóctonas de Castilla y León como por foráneas.

Destaca Soria sobre todo por la serrana negra, en serio peligro de extinción, con 674 ejemplares distribuidos en 26 ganaderías, de las que 25 se encuentran en Castilla y León y una en La Rioja. Y es que en la provincia se crían 608 animales, en régimen de extensivo, otros 43 en Burgos, diez en León y tres en Zamora.

Su origen está en las sierras del norte de Soria y zonas limítrofes con las provincias de Burgos y La Rioja. Presentaba triple aptitud, ofreciendo carne, leche y sobre todo animales de trabajo, tanto para realizar faenas agrícolas como en el transporte. La producción láctea se aprovecha para la Mantequilla de Soria, con Denominación de Origen Protegida. Tuvo gran importancia en la producción de ternera blanca y en la producción de cecina.

Actualmente produce carne de gran calidad nutricional a través del aprovechamiento sostenible de recursos naturales y su aptitud principal es la producción de carne y trabajo en el monte para la manipulación de la madera de pino.

Sus ejemplares tienen capa negra y son bociblancos, de complexión fuerte y tamaño imponente. Destacan por su gran rusticidad y su capacidad para alimentarse de pastos pobres y escasos en zonas de climatología extrema y gran calidad ambiental, contribuyendo a la conservación del paisaje y la biodiversidad, y con potencial de apoyar la recuperación socioeconómica de la provincia de Soria.

La ojalada es una raza ovina autóctona en peligro de extinción, con 11.205 animales inscritos en el libro genealógico, distribuidos en 11 ganaderías, 10 de ellas en Castilla y León. Fundamentalmente se encuentran en la provincia de Soria, que registra 7.435 ejemplares, y hay algún rebaño en Ávila, Segovia, Zamora y Guadalajara.

Con excelente aptitud cárnica, actividad reproductora e instinto maternal, es la productora del famoso lechazo de Soria, de gran prestigio comercial, y junto con las razas castellana y churra está amparado en la Indicación Geográfica Protegida Lechazo de Castilla y León.

Debe su nombre a la pigmentación centrífuga en negro alrededor de los ojos. Es muy rústica y andadora, con gran adaptación al pastoreo en medios duros y áridos, aprovechando con eficacia matorrales y plantas aromáticas.

La raza churra actualmente se extiende por toda la Comunidad Autónoma de Castilla y León, fundamentalmente en las provincias de la ribera del río Duero, principalmente por las provincias de Burgos, León, Palencia, y Zamora. Cuenta con un censo actual de unas 84.209 hembras reproductoras. En Soria hay 2.242.

Se caracteriza por su lana basta y leche de alta calidad, usada en quesos tradicionales y además es excelente productora de lechazos bajo la figura de calidad IGP Lechazo de Castilla y León.

En cuanto a la raza ovina castellana, que debe su nombre a que se formó y explotó durante siglos en Castilla la Vieja, cuenta con 42.775 ejemplares, con la provincia de Zamora liderando el censo (27.875) de lejos, y con números importantes en Salamanca (5.158), Ávila (4.132), o Valladolid (4.109), pero también se encuentran en la zona sur de Burgos y norte de Segovia y Soria, donde hay registrados 1.318 animales.

Es una raza rústica, adaptada a las zonas secas cerealistas, y a zonas de pastizales pobres, originalmente de color negro, poco a poco se favorecieron los animales de coloración blanca, pues su lana se puede teñir. De hecho, la variedad negra se encuentra en riesgo de extinción.

Además, en la provincia hay 497 ejemplares de hispano-bretón, una de las razas equinas emblemáticas de Castilla y León, con 9.498 animales distribuidos en 443 ganaderías. Tradicionalmente se utilizaba en tareas agrarias y de transporte en zonas de montaña, y para la cría de mulas. Actualmente, su principal aprovechamiento es el cárnico, es una raza de carne muy apreciada y resistente al clima frío.

Y hay registrados otros 124 animales de raza losina localizados en una explotación equina de la provincia. Actualmente la raza, oriunda del valle burgalés de Loza cuenta con un censo de 963 reproductoras distribuidas en nueve ganaderías.

Sin olvidar la raza caprina cabra de las mesetas, en serio peligro de extinción, con apenas 975 reproductoras de las que 202 se localizan en Soria.

Todas estas razas autóctonas deben ser conservadas como patrimonio genético local para favorecer su expansión y evitar su abandono y extinción, al disponer en su mayoría de escasos censos poblacionales y estar sometidas a factores de riesgo, con diversos grados de amenaza.

La evolución del censo de estas razas autóctonas de Castilla y León en los últimos años se ha mantenido en el tiempo sin grandes variaciones, especialmente el de las razas amenazadas. Y es que a pesar de la creciente demanda de productos locales diferenciados y de ofrecer muchas de estas razas productos amparados por figuras de calidad, la dificultad en encontrar vías de comercialización y la competencia con otras razas más productivas hace que las perspectivas para las razas con un grado de amenaza alto sean preocupantes, como es el caso del caballo losino y la vaca serrana negra de la provincia de Soria.

La Junta de Castilla y León apoya el mantenimiento y fomento de estas razas mediante la aplicación de programas de cría a través de ayudas y subvenciones. En la convocatoria de 2025 han sido 16 los beneficiarios en Soria de las ayudas al fomento de las razas puras de Castilla y León, que ya han percibido más de 47.700 euros, aunque apenas es el 2,64% del total de todo el importe movilizado en la última convocatoria de 2025, más de 1,8 millones de euros para 700 expedientes de toda la Comunidad.

Pero también ofrece el soporte de sus laboratorios, centros de genética, centros de reproducción y bancos de germoplasma, para la preservación futura de sus recursos genéticos.