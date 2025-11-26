Ya es oficial: respaldo a los sectores vacuno y apícola de Soria con tres líneas de ayuda

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Hay actividades del sector primario en Soria que precisan de apoyo para un mejor funcionamiento. Así sucede con el agropecuario, en concreto con la ganadería, y con la apicultura, que no pasa por su mejor momento. La Diputación Provincial ha hecho oficial la aprobación de tres líneas de ayuda, dos para el vacuno y una tercera dirigida a los apicultores, dirigidas al respaldo de esos profesionales.

Así, la Diputación Provincial de Soria destinará 105.000 euros a subvencionar el mantenimiento de las razas autóctonas, el sector apícola, y a los productores de vacuno de leche de la D.O. Mantequilla de Soria. La Junta de Gobierno ha aprobado las tres líneas de subvención.

Las bases para el apoyo a los ganaderos de razas autóctonas cuentan con cuantía de 45.000 euros destinada a la potenciación y el mantenimiento de la raza negra serrana de vacuno, que actualmente alcanza a apenas los 600 ejemplares inscritos en el Libro Genealógico de la raza.

Las bases recogen tres diferentes líneas de ayuda: para mantenimiento las subvenciones son de hasta 100 euros por vaca mayor de 5 años, 200 euros para vaca menor de 5 años, 300 euros por novilla destinada a reposición de efectivos y 400 euros por toro reproductor inscrito.

A potenciar el sector apícola se asignan 20.000 euros. Podrán optar los titulares de explotaciones apícolas de más de 100 colmenas, incluidas en el registro general de Castilla y León y con el domicilio fiscal en un pueblo de la provincia de Soria.

Las ayudas van destinadas a la adquisición de material y de colmenas, así como para arrendamiento de pastos, formación o servicios y veterinarios. Este año se han modificado las bases para incrementar la subvención a los 2.500 euros por explotación.

Por último, la línea de ayudas destinadas a los productores de vacuno de leche para la D.O. Mantequilla de Soria, con el objetivo de ayudar en su mantenimiento está dotada con 40.000 euros.

Los beneficiarios son los titulares de estas explotaciones que pueden optar a ayudas para adquisición de ganado, gastos de alimentación, gastos de veterinario y ayudas a la adecuación de infraestructuras, cuya cuantía máxima no sobrepasará el 50% del gasto subvencionable hasta alcanzar una cuantía máxima de 365 euros por vaca en producción.