El porcino ibérico crece en Castilla y León un 20% desde antes de la pandemia

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

El sector porcino de Castilla y León lleva años apostando por el ibérico, con un censo que ha crecido un 20% desde antes de la pandemia. De hecho, en la actualidad el 38% de las explotaciones de porcino de la Comunidad son de cerdo ibérico, según los datos facilitados por la Consejería de Agricultura y Ganadería. Así, la Comunidad lidera, junto con Extremadura, la producción de cerdos ibéricos en el país con Salamanca a la cabeza, como epicentro histórico de la cría extensiva en dehesa, mientras que Ávila, Zamora y Segovia lideran el modelo de cebo intensivo con paja. En 2025, el censo de Castilla y León fue de 1.238.497 de los 3.312.801 animales ibéricos contabilizados a nivel nacional, lo que supone el 37,38% del total.

Además, en la Comunidad se sacrifica el mayor porcentaje del ibérico nacional, lo que da idea de la importancia de la industria transformadora ligada al ibérico en Castilla y León, ya que animales criados en otras zonas se trasladan a la Comunidad para su sacrificio.

De hecho, son más de 400 fábricas ligadas al ibérico, el 41% del total de las industrias cárnicas de Castilla y León que facturan unos 600 millones de euros anuales. Además, genera empleo directo a 6.500 personas e indirecto a otras 15.000.

En esto ayuda las dos figuras de calidad de productos ibéricos que hay en la Comunidad: la Denominación de Origen Protegida Guijuelo, que protege el jamón y la paleta elaborados en 78 términos municipales, situados en el sureste de la provincia de Salamanca; y la Marca de Garantía Ibéricos de Salamanca, que protege salazones cárnicas (jamón y paleta), embutidos (chorizo y salchichón) y embuchados (lomo y lomitos), con el requisito indispensable de que deben estar elaborados en la provincia de Salamanca.

El presidente de la Federación de Asociaciones de Productores de Ganado Porcino de Castilla y León (Feporcyl), Miguel Ángel Ortiz, reconoce que el ibérico es un producto de mucha calidad por el que apuesta el sector, y sostiene que en los últimos diez años el número de animales han experimentado un incremento que rondará el 40%. No obstante, las ventas se reducen al mercado nacional; la mayor parte de las exportaciones son de capa blanca.

Reconoce que este 2026 está siendo “difícil” para el sector debido a las consecuencias comerciales que conlleva la Peste Porcina Africana (PPA), que “sigue estando presente, pero afortunadamente no sale del radio de 20 kilómetros”, de modo que “es una buena noticia”, que de hecho se ha confirmado con la apertura del mercado de Filipinas. Así, ya sólo quedan cerrados México y Filipinas, que suponen el 7% de todas las ventas.

El problema es que los precios “no terminan de repuntar” por la incertidumbre que hay y en estos momentos están por debajo de los costes. “Este año cerraremos probablemente en pérdidas, pero mientras tanto nuestras empresas seguirán posicionándose en los mercados”.